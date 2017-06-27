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Экс-гендиректора «Аэропортов Дальнего Востока» приговорили к условному заключению (видео)

Экс-гендиректора «Аэропортов Дальнего Востока» приговорили к условному заключению (видео)

Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Вадиму Свечникову, которого обвиняли в хищении средств предприятия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Свечников был признан виновным. В то же время суд при вынесении ему приговора учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, совершение преступлений впервые, а также добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступлений.

Вадима Свечникова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

Как сообщало Амур.инфо, экс-гендиректора «Аэропортов Дальнего Востока» обвиняли в растрате денежных средств предприятия в размере 143 500 рублей и в присвоении денежных средств «Аэропортов Дальнего Востока» в суммах 1 253 322 и 452 870 рублей.

Видео: Благовещенский городской суд.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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