В Зейском районе выявили нелегальную добычу золота

Фото: ювелирный-портал.рф

Сотрудники Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры выявили в Зейском районе незаконную добычу россыпного золота. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Амурской области.

Нарушение было выявлено в ходе планового осмотра территорий. Как уточнили в ведомстве ИА «Амур.инфо», сотрудники в долине ручья Константиновский (правый приток реки Ульдегит) заметили два бульдозера. Люди, которые ими управляли, завидев проверяющих, сбежали в лес.

Техника была изъята. Были отобраны пробы воды из ручья Константиновский выше и ниже участка добычи золота на предмет содержания в них загрязняющих веществ. После проведения лабораторных анализов будет рассчитан вред, причиненный природе.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Виновных ждет и уголовная ответственность.

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Александр Авдеев