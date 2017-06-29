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сегодня, 16:30 3

В Зейском районе выявили нелегальную добычу золота

В Зейском районе выявили нелегальную добычу золота
Фото: ювелирный-портал.рф

Сотрудники Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры выявили в Зейском районе незаконную добычу россыпного золота. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Амурской области.

Нарушение было выявлено в ходе планового осмотра территорий. Как уточнили в ведомстве ИА «Амур.инфо», сотрудники в долине ручья Константиновский (правый приток реки Ульдегит) заметили два бульдозера. Люди, которые ими управляли, завидев проверяющих, сбежали в лес.

Техника была изъята. Были отобраны пробы воды из ручья Константиновский выше и ниже участка добычи золота на предмет содержания в них загрязняющих веществ. После проведения лабораторных анализов будет рассчитан вред, причиненный природе.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Виновных ждет и уголовная ответственность.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    55 минут назад

    Проверка за проверкой, здорово конечно, что нелегалов начали закрывать. Что это, прямая линия Путина или активизация смишников в этой отрасли...

  • Проходимец

    Проходимец
    50 минут назад

    Еще бы речку Умлекан там проверили, вода с глиной пополам течет

  • Генрих VI

    Генрих VI
    30 минут назад

    Проходимец

    Еще бы речку Умлекан там проверили, вода с глиной пополам течет



    Уже проверили.

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