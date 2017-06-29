Пьяные сёстры погибли в ДТП, ведя прямую трансляцию в Instagram (видео)

Фото: ВКонтакте

В украинском городе Изюм (Харьковская область) две сестры погибли в ДТП, ведя прямую видеотрансляцию в Instagram. На кадрах видно, что девушки распивали спиртные напитки прямо в салоне автомобиля BMW и собирались вволю погонять по ночной дороге. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на издание Харьков.

Как отмечает издание, интернет-пользователи, наблюдавшие за сёстрами в прямом эфире, всячески пытались отговорить девушек от опасного развлечения. Уговоры не возымели действия: за руль села 24-летняя старшая сестра, а снимала всё и вела прямую трансляцию в соцсети 16-летняя девушка. В какой-то момент старшая сестра не справилась с управлением и врезалась в столб, после чего их авто сильно отбросило на ближайшее дерево.

На видео слышны крики и звук удара. Через некоторое время слышно, что к машине подошли люди, которые вызвали скорую.

Водитель BMW погибла на месте, её несовершеннолетняя сестра скончалась в машине скорой помощи.

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#ДТП #происшествия #транспорт #Украина

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Алексей Воскобойников