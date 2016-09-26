На Зейской ГЭС запустили гидроагрегат № 5 после ремонта

Фото: пресс-служба Зейской ГЭС

В Приамурье на Зейской гидроэлектростанции после планового капитального ремонта введен в работу гидроагрегат № 5. Об этом сообщает пресс-служба ГЭС.

Такой ремонт проходит на каждом гидроагрегате станции раз в шесть лет, в соответствии с производственной программой. Перед запуском машина успешно прошла все необходимые испытания.

В ходе ремонтных работ гидроэнергетики полностью разобрали гидроагрегат, отремонтировали его основные узлы, отрегулировали кинематику рабочего колеса. Также специалисты провели ультразвуковую и цветную дефектоскопию крышки турбины, болтов крепления и лопастей рабочего колеса. Кроме того, был осуществлен ремонт аварийно-ремонтного затвора с гидроприводом и вспомогательного оборудования.

Пуск пятого гидроагрегата Зейской ГЭС мощностью 225 мегаватт состоялся 8 декабря 1978 года. За время эксплуатации он отработал более 200 000 часов и выработал более 29 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения: среднегодовая выработка Зейской ГЭС составляет 4,91 миллиарда киловатт-часов.

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#технологии #энергетика

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Александр Авдеев