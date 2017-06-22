Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:39 0

Пять человек пострадали на Пхукете из-за собаки, напавшей на слонов

Пять человек пострадали на Пхукете из-за собаки, напавшей на слонов
Фото: thephuketnews.com

Пять человек – четыре китайских туриста и погонщик – получили травмы на острове Пхукет в Таиланде после того, как на двух слонов, перевозивших отдыхающих, напала собака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Phuket News.

По данным издания, инцидент произошёл утром в четверг, 29 июня, в сафари-парке в районе пляжа Чалонг.

Семья китайских туристов из четырёх человек, включая двоих несовершеннолетних детей, отправилась на прогулку на слонах по территории сафари-парка. Не прошло и нескольких минут, как на слонов с лаем набросилась собака.

Испуганные животные бросились бежать и в панике поскользнулись, упав на землю и сбросив седоков. Один из двух погонщиков получил травму спины, все четверо членов китайской семьи заработали сильные ушибы и порезы (глава семейства при этом сильно травмировал лодыжку).

Все пострадавшие были госпитализированы в одну из местных больниц.

Владелец парка слонов принёс туристам свои глубочайшие извинения и обещал покрыть все расходы на лечение.

Просмотров всего: 144

#животные #отдых #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Экс-гендиректора «Аэропортов Дальнего Востока» приговорили к условному заключению (видео)
Происшествия 3

В Зейском районе выявили нелегальную добычу золота
В России и мире

Пьяные сёстры погибли в ДТП, ведя прямую трансляцию в Instagram (видео)
Общество 7

На набережной Амура в Благовещенске появится «Кремль» для детей