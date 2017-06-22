Пять человек пострадали на Пхукете из-за собаки, напавшей на слонов

Фото: thephuketnews.com

Пять человек – четыре китайских туриста и погонщик – получили травмы на острове Пхукет в Таиланде после того, как на двух слонов, перевозивших отдыхающих, напала собака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Phuket News.

По данным издания, инцидент произошёл утром в четверг, 29 июня, в сафари-парке в районе пляжа Чалонг.

Семья китайских туристов из четырёх человек, включая двоих несовершеннолетних детей, отправилась на прогулку на слонах по территории сафари-парка. Не прошло и нескольких минут, как на слонов с лаем набросилась собака.

Испуганные животные бросились бежать и в панике поскользнулись, упав на землю и сбросив седоков. Один из двух погонщиков получил травму спины, все четверо членов китайской семьи заработали сильные ушибы и порезы (глава семейства при этом сильно травмировал лодыжку).

Все пострадавшие были госпитализированы в одну из местных больниц.

Владелец парка слонов принёс туристам свои глубочайшие извинения и обещал покрыть все расходы на лечение.

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Алексей Воскобойников