Для жителей Ивановского в 2018 году планируют приобрести паром

Фото: amur.shamora.info

В пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области прокомментировали ситуацию, в которой оказались жители поселка Ивановский Мазановского района. Так, для них в 2018 году планируется приобретение парома. Власти говорят, что проблема транспортного сообщения с Ивановским им известна.

Для решения этой проблемы требуется постройка самоходного парома. Ориентировочная стоимость строительства такого судна на судостроительном заводе имени Октябрьской революции составляет 38 миллионов рублей. По итогам планерного совещания в правительстве области минтрансстрою и минфину региона было поручено подготовить соответствующие предложения в проект бюджета Приамурья на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. Минтрансстрой направил свои предложения в минфин – предусмотреть в бюджете области на 2018 год 38 миллионов рублей на строительство и приобретение судна.

«Администрацией Мазановского района в этом году приобретена моторная лодка "Прогресс" для перевозки пассажиров через реку Селемджу. По заявке жителей от поселка Ивановский к переправе осуществляется подвоз жителей на "Газели". С другой стороны присылается автобус из Новокиевского Увала. Об этом жители знают», – сообщает пресс-служба минтрансстроя региона.

Как сообщало Амур.инфо, жители Ивановского сейчас во многом отрезаны от цивилизации. Местная переправа перестала обслуживать пассажиров в 2015 году, а летом 2016 года прекратила свое существование. Сейчас добраться в Ивановский можно только на лодке. Жители поселка собираются выйти на митинг.

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#транспорт

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Александр Авдеев