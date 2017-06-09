Автомногоборье и «Добромаркет»: выходные в Благовещенске

В выходные в Благовещенске на фестиваль заниженных авто съедутся участники не только из районов Амурской области, но и из соседних регионов. Благовещенские автолюбители попробуют себя в первом этапе чемпионата города по автомногоборью. На набережной мастерицы представят свои работы для того, чтобы собрать средства на лечение Арсения Реснянского. На Амур.инфо – программа выходных дней.

Суббота, 1 июля

В субботу в Парке дружбы пройдет фестиваль заниженных авто – grounding 6. В микрорайон съедутся около 40 автомобилистов из разных районов Амурской области, Хабаровска и Нерюнгри. Начало автофестиваля в 14:00.

В 17:00 благовещенцев и гостей областной столицы приглашают на спортивную площадку городского парка культуры и отдыха. Там пройдут соревнования по пляжному волейболу. Принять участие может любой желающий, в командах должно быть по два человека.

Воскресенье, 2 июля

На автодроме ВОА (улица Промышленная, 6) в 11:00 благовещенские водители будут «сдавать» на права. Получение «зачета» проходит в рамках первого этапа чемпионата города Благовещенска по автомногоборью. Задача участников – пройти зачетную трассу за максимально короткое время, не задев при этом «фишек». Трасса состоит из «змейки», стоянки, бокса, заднего хода, параллельной парковки, тоннельных ворот, колеи и стоп-линии. После заездов проверят знания теоретические.

На набережной Амура развернется благотворительная акция в поддержку Арсения Реснянского. «Добромаркет» откроют хэндмейд-мастера и творческие коллективы в воскресенье в 16:00. В прошлый раз мероприятие отменили из-за непогоды.

В кинотеатрах города покажут следующие фильмы: «Трансформеры 5. Последний рыцарь», «Очень плохие девчонки», «2:22», «Чудо-женщина», «Мумия», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Синяя бездна», «Холодное танго», «Весь этот мир», и мультипликационные фильмы «Гадкий Я–3», «Тачки–3», «Спарк – герой Вселенной». Подробное расписание киносеансов на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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Нино Кохреидзе