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В Приамурье планируют увеличить численность населения на 116 тысяч человек

В Приамурье планируют увеличить численность населения на 116 тысяч человек
Фото: politikus.ru

Власти Приамурья рассчитывают, что в ближайшие восемь лет в область приедет более 100 тысяч новых жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства. Добиться такого прироста, отметили собеседники информагентства, помогут развитие космодрома Восточный, строительство газоперерабатывающего завода, реализация программы «Дальневосточный гектар».

«С 2017 по 2025 годы ожидается прибытие на территорию области 116,7 тысячи человек. При этом миграционный прирост определяется реализацией в Приамурье крупных проектов с соответствующей инфраструктурой, требующих привлечения готовых высококвалифицированных специалистов – это нефтегазохимия, космическая деятельность», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в Амурской области живёт чуть больше 800 тысяч человек, по плотности населения регион занимает 75-е место в стране. При этом здесь реализуются масштабные проекты – строительство космодрома Восточный и наукограда Циолковский, создание крупнейшего в стране газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), развиваются сельское хозяйство, энергетика (в 2017 году в области введут в строй Нижне-Бурейскую ГЭС). Всё это требует новых специалистов, в том числе в таких отраслях, которых прежде в Амурской области не было – нефтегазохимия и космонавтика.

Глава региона Александр Козлов, рассказал ТАСС о том, что параллельно с реализацией вышеперечисленных проектов идёт строительство дополнительной социальной инфраструктуры, со временем произойдёт укрепление функциональных связей между отдельными поселениями области.

Кроме того, в Приамурье успешно реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2016 году в регион переселились почти 500 человек – в основном, жители стран ближнего зарубежья, половина из них – с Украины.

«Для дальнейшего усовершенствования социальных условий жизнедеятельности, Амурская область совместно с Минвостокразвития завершает формирование комплексного плана экономического и демографического развития области до 2025 года, ведётся подготовка спецразделов по Амурской области в государственных программах РФ», – добавили в пресс-службе.

В конце июня в Кремле утвердили концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Реализация документа будет состоять из двух этапов. В период с 2017 по 2020 годы планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона. С 2021 по 2025 годы внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения в ДФО.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 миллиона человек за счёт естественного и миграционного прироста, значительное снижение показателей смертности и увеличение продолжительности жизни граждан.

Просмотров всего: 765

#Дальний Восток #жизнь #российская власть #экономика #энергетика

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    фантазёры

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Зачем нам столько "нерусских" = мигрантов?

  • v77

    v77
    2 часа назад

    Каким макаром собираются власти увеличить численность населения? Почкованием?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Завезут.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Поржал над заголовком. Нам бы хоть на одного ребёночка область увеличить. Сказать от кого? Или сами догадаетесь?

  • Джули73

    Джули73
    2 часа назад

    Добро пожаловать!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Tуман

    Поржал над заголовком. Нам бы хоть на одного ребёночка область увеличить. Сказать от кого? Или сами догадаетесь?



    Думаешь, его в тот, пресловутый, бар не пускают из-за этого?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А по теме, мечтали во власти, такие мечтатели...

    А ещё на Руси говорят, ╥*** болтать, не мешки ворочать!

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    Oldlord

    Tуман

    Поржал над заголовком. Нам бы хоть на одного ребёночка область увеличить. Сказать от кого? Или сами догадаетесь?



    Думаешь, его в тот, пресловутый, бар не пускают из-за этого?



    ...думаешь что ты что то умное сказал?... думаю что если бы он захотел,тебя бы точно ни в один бар здесь не пустили по указанной тобой причине.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    тут и над заголовком улыбнешься и над изображением. это случайно не мосты в Китай проложены? или просто другой картинки не было, эту вставили? посмотрит какой-нибудь потенциальный инвестор новость и решит на эту красоту деньги выделить? Как власти не поймут то, что в итоге численность не увеличится. 100 тыс новых может и приедут, но местные 100 либо уедут, либо не родятся.

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Братеев

    фантазёры



    Пусть фантазируют. Там же написано в ближайшие восемь лет. А как показывает опыт: губернаторы больше 7-8 лет здесь не задерживаются. Поэтому, обещать можно что угодно.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    При этом миграционный прирост определяется реализацией в Приамурье крупных проектов с соответствующей инфраструктурой, требующих привлечения готовых высококвалифицированных специалистов – это нефтегазохимия, космическая деятельность»



    это вот про этих специалистов речь? МВД ПРЕДЛАГАЕТ НАПРАВИТЬ ПОТОКИ МИГРАНТОВ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК



    В период с 2017 по 2020 годы планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона



    такие меры, штоле? ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ПРИАМУРЬЕ СТАЛО СЛОЖНЕЕ

    Дебилы, ***

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Саймон
    Братеев

    фантазёры



    Пусть фантазируют. Там же написано в ближайшие восемь лет. А как показывает опыт: губернаторы больше 7-8 лет здесь не задерживаются. Поэтому, обещать можно что угодно.
    либо осёл сдохнет либо падишах умрет

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Nikodim

    тут и над заголовком улыбнешься и над изображением. это случайно не мосты в Китай проложены? или просто другой картинки не было, эту вставили? посмотрит какой-нибудь потенциальный инвестор новость и решит на эту красоту деньги выделить? Как власти не поймут то, что в итоге численность не увеличится. 100 тыс новых может и приедут, но местные 100 либо уедут, либо не родятся.



    Кто всерьёз воспринимает творчество властей? Есть такие? :)

  • просто Григорий

    просто Григорий
    1 час назад

    Мда))) Новость улыбнула. Из какой-то параллельной реальности))) Гастеров 100 000 тел завезут и усе

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Это ж по какой такой формуле у них получилось более 100 тыс. Это чем же нужно так в области намазать, что бы пошел такой приток населения?! "Восточный", ГПЗ, "Дальневосточный гектар" это все нужно для государев, а для населения это как уксус для мух. Неужели и вправду так думают в правительстве Приамурья?!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ММСЭто ж по какой такой формуле у них получилось более 100 тыс. Это чем же нужно так в области намазать, что бы пошел такой приток населения?! "Восточный", ГПЗ, "Дальневосточный гектар" это все нужно для государев, а для населения это как уксус для мух. Неужели и вправду так думают в правительстве Приамурья?!
    можно и намазать, налетят мухи, слижут сладкое, нагадят и улетят

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Циалковскиц только на 30 тыс расчитан, за 8 лет вполне тысяч 80 могут переехать. Тем более город судя по видео вообще современный

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Максим ЧеховЦиалковскиц только на 30 тыс расчитан, за 8 лет вполне тысяч 80 могут переехать. Тем более город судя по видео вообще современный
    кто кормить эту толпу будет, при одном то запуске в год устаревшей ракеты, она сама себя то не окупает.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Мне кажется там всем работы хватит. Космодром же

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Максим ЧеховМне кажется там всем работы хватит. Космодром же


    Кажется!? ))))

  • anschutka

    anschutka
    44 минуты назад

    Максим Чехов

    Мне кажется там всем работы хватит. Космодром же



    вот такие вот стратеги, мать их за ногу, и рулят в наших министерствах. кажется им...

  • nerro

    nerro
    20 минут назад

    Нью-Васюки...

  • троль здесь

    троль здесь
    15 минут назад

    хоть один план власти области реализовали?

    только планировать умеют дальше забывают о планах, и придумывают новые планы

  • троль здесь

    троль здесь
    13 минут назад

    михалыч 2015

    Oldlord

    Tуман

    Поржал над заголовком. Нам бы хоть на одного ребёночка область увеличить. Сказать от кого? Или сами догадаетесь?



    Думаешь, его в тот, пресловутый, бар не пускают из-за этого?



    ...думаешь что ты что то умное сказал?... думаю что если бы он захотел,тебя бы точно ни в один бар здесь не пустили по указанной тобой причине.



    кто захотел?

  • СаняCh

    СаняCh
    2 минуты назад

    троль здесь

    хоть один план власти области реализовали?

    только планировать умеют дальше забывают о планах, и придумывают новые планы



    А теперь прямо, что местные власти планировали и не выполнили?

    Тенденция к спаду численности с области есть, каждый год за последние 3 года убыль уменьшается не менее чем на 600 человек.

    Еще какой был план? Долги федеральные мы выплачиваем, новые долги не появляются. Социальная политика 2016 вообще без дефицита, все соц выплаты были выплачены. Рост предприятий налицо.

    Что не выполняется у местных властей?

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