В Приамурье планируют увеличить численность населения на 116 тысяч человек

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Власти Приамурья рассчитывают, что в ближайшие восемь лет в область приедет более 100 тысяч новых жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства. Добиться такого прироста, отметили собеседники информагентства, помогут развитие космодрома Восточный, строительство газоперерабатывающего завода, реализация программы «Дальневосточный гектар».

«С 2017 по 2025 годы ожидается прибытие на территорию области 116,7 тысячи человек. При этом миграционный прирост определяется реализацией в Приамурье крупных проектов с соответствующей инфраструктурой, требующих привлечения готовых высококвалифицированных специалистов – это нефтегазохимия, космическая деятельность», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в Амурской области живёт чуть больше 800 тысяч человек, по плотности населения регион занимает 75-е место в стране. При этом здесь реализуются масштабные проекты – строительство космодрома Восточный и наукограда Циолковский, создание крупнейшего в стране газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), развиваются сельское хозяйство, энергетика (в 2017 году в области введут в строй Нижне-Бурейскую ГЭС). Всё это требует новых специалистов, в том числе в таких отраслях, которых прежде в Амурской области не было – нефтегазохимия и космонавтика.

Глава региона Александр Козлов, рассказал ТАСС о том, что параллельно с реализацией вышеперечисленных проектов идёт строительство дополнительной социальной инфраструктуры, со временем произойдёт укрепление функциональных связей между отдельными поселениями области.

Кроме того, в Приамурье успешно реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2016 году в регион переселились почти 500 человек – в основном, жители стран ближнего зарубежья, половина из них – с Украины.

«Для дальнейшего усовершенствования социальных условий жизнедеятельности, Амурская область совместно с Минвостокразвития завершает формирование комплексного плана экономического и демографического развития области до 2025 года, ведётся подготовка спецразделов по Амурской области в государственных программах РФ», – добавили в пресс-службе.

В конце июня в Кремле утвердили концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Реализация документа будет состоять из двух этапов. В период с 2017 по 2020 годы планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона. С 2021 по 2025 годы внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения в ДФО.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 миллиона человек за счёт естественного и миграционного прироста, значительное снижение показателей смертности и увеличение продолжительности жизни граждан.

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Алексей Воскобойников