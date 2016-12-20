Жители отрезанного от цивилизации поселка Ивановский собираются митинговать

Фото: amur.shamora.info

Жители поселка Ивановский Мазановского района собираются выйти на митинг. Причина в том, что люди оказались отрезаны от цивилизации из-за закрытия местной паромной переправы.

Как сообщало Амур.инфо, переправа через реку Селемджу перестала обслуживать пассажиров в 2015 году, а летом 2016 года – вообще прекратила свое существование. Люди обращались во все инстанции, но пока видимого результата это не принесло. Сейчас добраться в Ивановский можно только на лодке.

Еще одна проблема – жителям поселка приходится возить умерших родственников за несколько сотен километров в Свободный, чтобы получить справку о смерти.

Ранее о том, что жители Ивановского собираются митинговать, сообщали губернатору Амурской области Александру Козлову в его Instagram. Бывший житель поселка Роман Аксенов в программе «Простые вопросы» подтвердил, что люди настроены решительно. Они уже получили разрешение на митинг от местных властей.

«Митинг – это последний вариант выражения мнения населения. Первый митинг будет у нас 8 июля в поселке Ивановский. Почему первый – потому что мы ожидаем, что не будет реакции должной, и мы будем работать над этим вплоть до того, чтобы митинги проводить и в городе Благовещенске», – сказал в программе Роман Аксенов.

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#митинги #транспорт

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Александр Авдеев