На набережной Амура в Благовещенске появится «Кремль» для детей

В рамках реконструкции участка набережной реки Амур в Благовещенске для детей установят большой городок «Кремль». Он станет одним из элементов будущей детской площадки.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году в Благовещенске будет реконструирован участок набережной Амура от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской. Открыть его планируют в сентябре. На участке, в том числе, будет оборудована детская площадка протяженностью 100 метров. Ее поделят на зоны: для детей от 1 до 6 лет, от 6 до 12 лет и от 12 до 15 лет.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, на реконструкцию всего участка выделено более 69 миллионов рублей. Аукцион, который определит подрядчика работ, назначен на 10 июля. В ходе электронных торгов цена контракта может быть снижена.

Размеры «Кремля» на детской площадке составят 6,8 на 9,9 на 11,2 метра. Кроме него, здесь установят множество других конструкций: «Карета-тыква», «Машина», «Карусель», «Гриб с подвеской», сетка «Пирамида», «Кубики», «Овечка», качалки в форме петуха, коня, селезня, самолета и так далее. Будут и светодиодные конструкции: «Паровоз», «Дерево», «Сердце».

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#дети #отдых #строительство

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Александр Авдеев