Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:00 8

На набережной Амура в Благовещенске появится «Кремль» для детей

На набережной Амура в Благовещенске появится «Кремль» для детей

В рамках реконструкции участка набережной реки Амур в Благовещенске для детей установят большой городок «Кремль». Он станет одним из элементов будущей детской площадки.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году в Благовещенске будет реконструирован участок набережной Амура от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской. Открыть его планируют в сентябре. На участке, в том числе, будет оборудована детская площадка протяженностью 100 метров. Ее поделят на зоны: для детей от 1 до 6 лет, от 6 до 12 лет и от 12 до 15 лет.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, на реконструкцию всего участка выделено более 69 миллионов рублей. Аукцион, который определит подрядчика работ, назначен на 10 июля. В ходе электронных торгов цена контракта может быть снижена.

Размеры «Кремля» на детской площадке составят 6,8 на 9,9 на 11,2 метра. Кроме него, здесь установят множество других конструкций: «Карета-тыква», «Машина», «Карусель», «Гриб с подвеской», сетка «Пирамида», «Кубики», «Овечка», качалки в форме петуха, коня, селезня, самолета и так далее. Будут и светодиодные конструкции: «Паровоз», «Дерево», «Сердце».

Просмотров всего: 847

#дети #отдых #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Лето уж два месяца, чего ждали?

  • Я-OLLI

    Я-OLLI
    3 часа назад

    Подрядчика только 10 июля определят... А чего раньше то не определили ? К сентябрю сдадут - как раз "во время" )))))) если ещё сдадут, а то и к декабрю

  • Дядюшка Шнюк

    Дядюшка Шнюк
    2 часа назад

    мавзолей будет?

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Очень интересная задумка. И опять же таки - патриотично, ведь Кремль это одна основных достопримечательностей нашей страны

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дядюшка Шнюк

    мавзолей будет?



    Кого первым туда упакуют?

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Идея хорошая , только бы без светодиодных деревьев , может все таки нормальные деревья , кустарники многолетние посадить , было бы здорово , если там почва есть конечно

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Елена2

    Идея хорошая , только бы без светодиодных деревьев , может все таки нормальные деревья , кустарники многолетние посадить , было бы здорово , если там почва есть конечно

    Для чего портить основную картину. На новой набережной по всей её протяжённости возле лавочек нет ни деревца ни кустика. Пусть дети с раннего возраста привыкают героически переносить все тяготы и невзгоды жизни. Ишь ты тенёк им подавай.

  • троль здесь

    троль здесь
    1 минута назад

    Глеб Жеглов

    Очень интересная задумка. И опять же таки - патриотично, ведь Кремль это одна основных достопримечательностей нашей страны



    детский кремль это одна основа достопримечательности нашей страны?

    это обычная детская площадка

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Китае родители бьют тревогу: в моду входят мини-арбалеты, стреляющие зубочистками
Происшествия 1

Рядом с Циолковским незаконно добывали песок для космодрома Восточный
В России и мире

Пять человек пострадали на Пхукете из-за собаки, напавшей на слонов
Происшествия 1

Детская преступность в Приамурье снижается