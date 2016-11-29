Приамурье вошло в число регионов-лидеров по воспитанию патриотов

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В Амурской области наиболее качественно организуются 5-ти дневные учебные сборы, отметил во время своего визита в регион заместитель генерального штаба вооруженных сил РФ, генерал-полковник Василий Тонкошкуров. В амурском правительстве он провел заседание межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

«В целом в Приамурье сложилась система патриотического воспитания, основанная на тесном взаимодействии и сотрудничестве органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций и молодежных структур. В центре внимания всей работы находится воспитание в детях ответственного взгляда на жизнь и патриотизма», – отметила в своем выступлении заместитель председателя Правительства Амурской области Ольга Лысенко.

В области на постоянной основе действуют 565 военно-патриотических клубов, юнармейских, волонтерских, тимуровских, поисковых объединений и профильных классов.

Ежегодно проводятся месячник оборонно-массовой работы, «Зарница», «Я курсант», «Штурм крепости», слеты военно-патриотических клубов, профильные смены, реконструкции героических событий истории страны и Амурской области. Школьников знакомят с бытом военнослужащих, образцами военной техники и вооружения на акциях «День призывника», «День открытых дверей», «Есть такая профессия - Родину защищать». Их проводят совместно с командованием воинских частей ,ДВОКУ и региональным отделением ДОСААФ России.

На сегодняшний день в области созданы и действуют 165 отрядов «ЮНАРМИЯ», в которых воспитывается более 3,5 тысяч человек.

По итогам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Балтийский Артек» программа развития амурского отделения Российского движения школьников признана одной из лучших и рекомендована к внедрению в других субъектах Российской Федерации.

Благодаря профилактическим мероприятиям и и программам реабилитации юношей-подростков, за последние 5 лет число тех, кто годен к воинской службе, выросло 8,9 % .

Заместитель генерального штаба вооруженных сил России Василий Тонкошкуров отметил, что в России реализуется финальный этап концепции федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 года. На 10 % удалось снизить долю призывников, не допущенных к прохождению службы, во всех военных комиссариатах страны введены дополнительные должности для работы с юнармейцами, в регионах активно открываются и работают зональные центры подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. На Дальнем Востоке их 79, 23 из которых расположены в Амурской области.

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Нино Кохреидзе