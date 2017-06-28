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Погода в Амурской области наладилась: метеопрогноз на 1 июля

Погода в Амурской области наладилась: метеопрогноз на 1 июля
Фото: Goodfon.ru

В первый июльский день в Амурской области будет переменно облачно, ночью местами пройдут слабые, днем слабые и умеренные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит +16...+21, днем – +28...+33 градуса.

В Благовещенске также переменно облачно. Ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью ветер выберет северо-западное направление и скорость 4-9 метра в секунду. Днем направление сменится на северо-восточное, скорость усилится до 6-11 метров в секунду. Ночью на улице будет +18...+20, днем – +30...+32 градуса.

2 июля, в воскресенье, в Благовещенске осадков не ожидается. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут +17...+19, днем – +30...+32 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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