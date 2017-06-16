В АмГУ заканчивается прием документов на творческие специальности

Амурский государственный университет 8 июля завершает прием документов на очную бюджетную форму обучения на специальности и направления подготовки: «Журналистика», «Филология», «Дизайн», «Монументально-декоративное искусство», «Конструирование изделий легкой промышленности». Вступительные испытания по этим специальностям будут проходить с 10 по 15 июля.

Вступительные экзамены для всех разные. Так, на «Филологии» абитуриентов ждёт художественно-публицистическое эссе, которое пишется на одну из предложенных тем на выбор. На выполнение задания дается 90 минут.

Журналистов ожидает сразу два обязательных испытания – творческое и собеседование. Первое подразумевает написание абитуриентом творческого сочинения на одну из четырех предложенных тем, касающихся актуальных проблем современной действительности, в определенном жанре журналистики, а собеседование – устную беседу и анализ газетной публикации. Также будут учитываться портфолио с публикациями поступающих.

По направлениям подготовки «Монументальное декоративное искусство» и «Дизайн» абитуриентам предстоит нарисовать гипсовую голову человека и выполнить объемную композицию (для специальности «Монументально- декоративное искусство») или плоскостную декоративную композицию (для направления подготовки «Дизайн»). Работа абитуриента должна представлять собой композицию из геометрических тел, форм, орнаментов в цвете, причем используются только три-четыре цвета. На каждое испытание дается по 6 часов.

Для будущих конструкторов изделий легкой промышленности вступительное испытание проводится в форме теста. Он включает в себя вопросы по обществознанию, технологии и ОБЖ.

По данным, опубликованным на сайте Амурского госуниверситета, на «Конструирование изделий легкой промышленности» принято 6 заявлений. Количество бюджетных мест – 11. Журналистами захотели стать 14 человек при наличии 12 бюджетных мест. На «Филологию» принято 10 заявлений. Бюджетных мест – 8. На «Дизайн» выделено 14 бюджетных мест, подали заявления 13 абитуриентов. Бесплатно учиться на художника-монументалиста смогут 9 человек. Пока принято 8 заявлений.

Благовещенский педуниверситет также проводит вступительные испытания. Поступающим на образовательную программу «Изобразительное искусство» необходимо нарисовать рисунок, а будущим преподавателям физической культуры – сдать тесты и необходимые нормативы. Здесь прием документов на эти специальности закончится 17 июля.

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Нино Кохреидзе