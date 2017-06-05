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Детская преступность в Приамурье снижается

Детская преступность в Приамурье снижается
Фото: crimea.ria.ru

На треть снизилось в Благовещенске количество преступлений, совершенных детьми, – 56 с января по май текущего года против 87 за аналогичный период в прошлом году. 30 подростков были отправлены с начала 2017-го в свободненский центр временного содержания.

«Материалы на родителей составляются, направляются на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проводится профилактическая работа. А за неоднократное совершение преступлений и правонарушений, подростки направляются в Центр временного содержания в город Свободный сроком на 30 суток. За более тяжкие, неоднократные, систематические преступления подростки направляются в Юхтинскую спецшколу до достижения возраста уголовного наказания – это 14-16 лет. В данный момент у нас направлено 4 подростка в Юхтинскую спецшколу», – рассказал информационной службе «Дорожного радио» начальник отделения по делам несовершеннолетних Благовещенской полиции Алексей Гудыма.

Алексей Гудыма отметил, что стало меньше и преступлений, совершенных группой подростков –15 в текущем году против 38 в прошлом. Данные приводятся за первые пять месяцев.

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#дети #происшествия

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