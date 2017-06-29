Рядом с Райчихинском незаконно добывали уголь: ущерб составил 3,5 миллиона рублей

Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция возбудила уголовное дело в отношении гендиректора одной из компаний. По версии следствия, предприятие незаконно добывало уголь неподалеку от Райчихинска. Ущерб, причиненный государству, составил более 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, компания вела добычу бурого угля, не имея соответствующей лицензии. Уголовное дело было возбуждено по материалам амурского УФСБ. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления.

Просмотров всего: 288

#закон #происшествия #Райчихинск

распечатать

Александр Авдеев