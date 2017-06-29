Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:44 6

Рядом с Райчихинском незаконно добывали уголь: ущерб составил 3,5 миллиона рублей

Рядом с Райчихинском незаконно добывали уголь: ущерб составил 3,5 миллиона рублей
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция возбудила уголовное дело в отношении гендиректора одной из компаний. По версии следствия, предприятие незаконно добывало уголь неподалеку от Райчихинска. Ущерб, причиненный государству, составил более 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, компания вела добычу бурого угля, не имея соответствующей лицензии. Уголовное дело было возбуждено по материалам амурского УФСБ. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления.

Просмотров всего: 288

#закон #происшествия #Райчихинск

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    54 минуты назад

    Серьезно? Только узнали?))

  • Туж2

    Туж2
    35 минут назад

    ExEshNICK_2

    Серьезно? Только узнали?))



    Да ну брехня это.

    25 лет всего то добывают полунелегально..

    Разве это срок. Так баловство.

    З.Ы. Райчихинск убитый город, с самым большим количеством "Крузаков" на душу населения (с)

  • Туж2

    Туж2
    32 минуты назад

    А женское население устойчиво поддерживает репутацию самых пронырливых.

    Готовы зуьбами себе путь "наверх" прокладывать.

    Равные им по знанию жизни еще тока Ачинские дамы.

    и то не всегда и не во всем

  • ETOYA

    ETOYA
    22 минуты назад

    ExEshNICK_2

    Серьезно? Только узнали?))



    Гендиректор этой компании не поделился, вот и узнали. Там таких не один (не одна).

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    8 минут назад

    Знаем, жил там до недавнего времени... И то что остается после таких раскопок, просто жесть...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 минута назад

    Туж2
    ExEshNICK_2

    Серьезно? Только узнали?))



    Да ну брехня это.

    25 лет всего то добывают полунелегально..

    Разве это срок. Так баловство.

    З.Ы. Райчихинск убитый город, с самым большим количеством "Крузаков" на душу населения (с)


    В Райчихинске первым, в нашей области, в том году появился последний 570-ый Лексус, стоимостью 8 мультов. Помню, на него только совсем недавно предзаказ открылся, а в городе угольщиков он уже был. Парадокс))

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Детская преступность в Приамурье снижается
Происшествия 11

При задержании дебошира в областной больнице пострадал полицейский
Происшествия

За убитую косулю браконьерам предстоит выплатить 60 тысяч рублей
Происшествия 1

В Приамурье заключенного привлекли к ответственности за отказ работать