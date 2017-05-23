При задержании дебошира в областной больнице пострадал полицейский

Утром в пятницу, 30 июня, в Амурской областной клинической больнице в Благовещенске произошел конфликт, обернувшийся дракой. При задержании дебоширов один из них атаковал полицейского. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, конфликт возник между двумя гражданами и охранником больницы, в результате последнему были причинены телесные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые стали задерживать дебоширов. Один из них в ходе задержания атаковал полицейского, также причинив тому телесные повреждения.

По факту нападения на охранника стражами порядка проводится проверка. Материалы, касающиеся нападения на полицейского, были направлены в Следственный комитет.

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#происшествия

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Александр Авдеев