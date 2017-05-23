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При задержании дебошира в областной больнице пострадал полицейский

При задержании дебошира в областной больнице пострадал полицейский

Утром в пятницу, 30 июня, в Амурской областной клинической больнице в Благовещенске произошел конфликт, обернувшийся дракой. При задержании дебоширов один из них атаковал полицейского. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, конфликт возник между двумя гражданами и охранником больницы, в результате последнему были причинены телесные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые стали задерживать дебоширов. Один из них в ходе задержания атаковал полицейского, также причинив тому телесные повреждения.

По факту нападения на охранника стражами порядка проводится проверка. Материалы, касающиеся нападения на полицейского, были направлены в Следственный комитет.

Просмотров всего: 1875

#происшествия

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Что за полицейские пошли даже отпор не могут дать нарушителю, нужно на переаттестацию его отправить. Не пора ли задуматься как проходит проф подготовка полиции.

  • Элиза

    Элиза
    1 час назад

    Потому что лучше уж на переаттестацию, чем в тюрьму за превышение.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    54 минуты назад

    Да им и так уже права даны: даже в женщин стрелять...

  • Сэр

    Сэр
    51 минута назад

    Вот пусть мазепа и идет в ряды полиции, раз такой умный. Кстати, а почему "мазепа"? Такой же предатель? Или он для тебя герой?

  • Кайзер

    Кайзер
    46 минут назад

    3-1

  • lana78

    lana78
    45 минут назад

    ПшёлТы

    Да им и так уже права даны: даже в женщин стрелять...



    а когда у нас в женщин стреляли?? что за народ, лишь бы ляпнуть.

  • Кайзер

    Кайзер
    43 минуты назад

    И охранники такие же талые... Одно название... Кроссворды разгадывать посажены.... Фараоны...

  • DrDimon

    DrDimon
    37 минут назад

    ПшёлТы

    Да им и так уже права даны: даже в женщин стрелять...



    Ну-ну...

    Вступайте в ряды полиции и попробуйте стрельнуть.

    О дальнейшем развитии событий доложите на форуме.

  • DrDimon

    DrDimon
    33 минуты назад

    Если бы сотрудник, обороняясь подстрелил кого-нибудь, здесь стоял бы визг о полицейском государстве и еще одном невинно убиенном с солнышком в груди.

    И что самое любопытное - с теми же действующими лицами.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    25 минут назад

    Кого-то посадят

  • Дамбо

    Дамбо
    13 минут назад

    просто кому-то следует не экономить, а нанимать нормальных лицензированных охранников, которые могут применять хотя бы спецсредства. Наберут пенсионеров, лишь бы в глаза пыль пустить.

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