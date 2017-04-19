За убитую косулю браконьерам предстоит выплатить 60 тысяч рублей

Фото: business-class.su

Браконьеров задержали в километре от села Орлиное Свободненского района. В автомобиле УАЗ-хантер в мешке они перевозили разделанную тушу косули, карабин «Тигр» с пристегнутым магазином и фару, применение которой при охоте строго запрещено. Сезон охоты на косулю в настоящее время закрыт.

«Автомобиль с фарой служащие управления животного мира заметили в полях охотугодий около двух часов ночи. Поскольку при попытке остановить браконьеров на открытой пересеченной местности нарушители имели шанс скрыться, было решено подождать их при выезде с территории, на узкой дороге. При составлении протоколов один из находившихся в автомобиле мужчин выскочил и скрылся в лесу. Однако по кадрам оперативной съемки его личность уже установлена. Второй нарушитель задержан, в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении», – рассказал начальник отдела охраны Управления животного мира и особо-охраняемых природных территорий Валерий Погасиенко.

Выяснилось, что задержанный браконьер не в первый раз привлекается за нарушение природоохранного законодательства. В связи с этим будет решаться вопрос о лишении мужчины права охоты и права хранения и ношения оружия.

За убитую косулю браконьерам, помимо штрафа, предстоит выплатить 60 тысяч компенсации ущерба, нанесенного природе.

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#природа #происшествия

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Нино Кохреидзе