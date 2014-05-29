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сегодня, 12:05 1

В Тынде проведут повсеместную дератизацию

В Тынде проведут повсеместную дератизацию
Фото: rat911.ru

3 и 4 июля в Тынде будет проведена повсеместная дератизация. Специалисты будут комплексно уничтожать грызунов, сообщает пресс-служба администрации города.

В борьбу с грызунами включены объекты соцкультбыта и другие организации и предприятия Тынды – соответствующие договоры заключены с Роспотребнадзором и Амурдезом. Работники предприятий проходят консультирование и обучение по проведению дератизационных мероприятий.

На сегодняшний день большинство организаций и предприятий города завершили подготовку к массовой борьбе с грызунами.

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#животные #Тында

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