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Амурчан призывают признаться в любви на всю страну

Амурчан призывают признаться в любви на всю страну
Фото: hristian.in

Каждый желающий сможет признаться в любви своим родным и близким на интерактивной площадке в Интернете. Всероссийский интернет-проект «Признайся в любви из сердца Родины» запустили ко Дню семьи, любви и верности.

Послание можно оставить в Интернете. Для этого создан ресурс – стенапризнаний.рф. На сайте нужно выбрать свой регион. Свои пожелания можно сопроводить фотографиями, рисунками и видеороликами, а также сделать перепост опубликованного признания на страницы в социальных сетях.

Поздравления, которые россияне оставят на стене с 7 по 12 июля, будут транслироваться в Москве на большом светодиодном экране, расположенном на здании Центрального телеграфа. В день праздника, 8 июля, признания в режиме онлайн прозвучат с экрана на фоне Кремля. В прошлом году в масштабной социальной акции приняли участие более 1,3 миллиона россиян.

Специально для воспитанников детских домой, приютов и интернатов запускают отдельный тег – #ищусемью. Сообщения ребят будут выделять из общей массы посланий красочным маркером и дублировать на специальной стене. Организаторы надеются, что этот проект поможет многим детям обрести полноценную семью.

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#жизнь #праздники #соцзащита

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