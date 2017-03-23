В Приамурье заключенного привлекли к ответственности за отказ работать

Фото: ria-glas.ru

В Приамурье суд обязал заключенного, злостно уклонявшегося от работы, возместить затраты на его содержание в колонии. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Мужчина категорически отказывался выполнять оплачиваемую работу, которую ему предоставляла администрация исправительной колонии № 2. Тем самым он нарушил законодательство, обязывающее всех осужденных к лишению свободы трудиться. За это амурчанина оштрафовали.

Однако в дальнейшем заключенный продолжил нарушать режим. Его признали злостным нарушителем и перевели в строгие условия содержания – в колонию № 8.

Прокурор обратился в суд, который обязал осужденного возместить стоимость питания, предоставленных ему коммунально-бытовых услуг и вещего довольствия за период с апреля 2014-го по декабрь 2016 годов. В бюджет Российской Федерации с него было взысканы более 122 тысяч рублей, а также государственная пошлина.

Просмотров всего: 473

#закон #суды

распечатать

Александр Авдеев