Вода ушла с дорог и из огородов – в Приамурье подсчитывают ущерб от паводка

Ситуация с подтоплением дорог и огородов в Приамурье стабилизировалась. Огороды и дороги освобождены от воды, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС. Движение на всех участках восстановлено.

Территории Бурейского и Завитинского районов подтопило из-за ливневых дождей 28-29 июня. В Завитинском под воду ушли несколько участков автомобильных дорог, а в Бурейском – огороды.

В местах подтоплений работали спасатели. Работы по отведению воды развернулись на территории Бурейского района в посёлке Новобурейский и селе Николаевка. Сейчас подтопленных участков нет. Произведена отсыпка объездной дороги к селу Долдыкан.

В Завитинском районе движение автомобильного транспорта восстановлено в полном объёме. Подтопленных участков дорожного полотна нет.

«Прогноз амурских синоптиков оправдался. К реагированию в случае ухудшения погодных условий службы области были готовы. Заблаговременно прогноз ЦГМС и прогноз специалистов главного управления о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях был направлен в муниципальные образования и всем заинтересованным службам для принятия превентивных мер, – рассказал начальник главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин. – Работают административные комиссии по подсчету причиненного осадками ущерба».

В ликвидации последствий ливневого дождя задействовали 38 человек и 15 единиц техники.

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Нино Кохреидзе