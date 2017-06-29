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В Благовещенске легковушка вылетела на тротуар после столкновения с грузовиком

В Благовещенске легковушка вылетела на тротуар после столкновения с грузовиком
Фото: ИА «Сканер»

В пятницу, 30 июня, в Благовещенске на улице Студенческой произошло жесткое ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водителю легковушки потребовалась госпитализация.

Как сообщает ИА «Сканер», авария случилась в районе Дома № 13 на улице Студенческой. Грузовик Howo выезжал из переулка и не пропустил легковушку LADA Granta, которая ехала по Студенческой в сторону центра города. Произошло жесткое столкновение, в результате которого LADA вылетела на тротуар.

Howo при ДТП пострадал незначительно; у «Лады» серьезно повреждена боковая часть. Пожилого водителя легковушки занесли в скорую на носилках.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Тут наверно тоже бабы за рулем виноваты? А вообще большегрузы ездят по своим, только им известным правилам!

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Вот он Российский автопром- авто хлам свежего года, ни подушек безопасности и кнопки ГЛОНАСС нет,за то японцев обложили.

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    Ведро с болтами могло и пропустить грузовик, там движуха нереальная в обеденное время, если всех пропускать то до вечера будешь стоять, тем более на грузовике

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    Мазепа кстати ты тут не прав, ехал мимо, видел, в лицо подушкой безопасности водила Гранты выхватил

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