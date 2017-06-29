В Благовещенске легковушка вылетела на тротуар после столкновения с грузовиком

Фото: ИА «Сканер»

В пятницу, 30 июня, в Благовещенске на улице Студенческой произошло жесткое ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водителю легковушки потребовалась госпитализация.

Как сообщает ИА «Сканер», авария случилась в районе Дома № 13 на улице Студенческой. Грузовик Howo выезжал из переулка и не пропустил легковушку LADA Granta, которая ехала по Студенческой в сторону центра города. Произошло жесткое столкновение, в результате которого LADA вылетела на тротуар.

Howo при ДТП пострадал незначительно; у «Лады» серьезно повреждена боковая часть. Пожилого водителя легковушки занесли в скорую на носилках.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев