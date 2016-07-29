В Свободном побывали участники автопробега «НИВЕ 40 лет!»

Фото: vk.com/svbnews

На этой неделе Свободный посетили участники всероссийского автопробега «НИВЕ 40 лет!». В городе их встречали местные нивоводы. Стартовал автопробег во Владивостоке 25 июня.

В автопробеге участвуют двое – Денис Гнитецкий из города Артема и Дмитрий Лаврешин из Владивостока. Передвигаются они на автомобиле ВАЗ 2121. Как рассказал Денис ИА «Амур.инфо» по телефону, из населенных пунктов Приамурья они посетили только Свободный.

«Сейчас мы едем в сторону Тольятти – Крыма, а там будут присоединяться другие автомобили, местных нивоводов, с которыми мы будем проходить определенные этапы нашего путешествия», – отметил Денис Гнитецкий.

В рамках первой части автопробега Денис и Дмитрий посетят такие города, как Краснодар, Волгоград, Воронеж, Орел и другие. Завершится первый этап в Москве. Второй же, по словам Дениса, затронет Кольский полуостров, Кавказ, Эльбрус, Казахстан, Магадан и финиширует во Владивостоке.

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#Свободный #транспорт

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Александр Авдеев