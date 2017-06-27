В Белогорске выявили безответственных родителей-водителей

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Сотрудники белогорской Госавтоинспекции организовали трехдневный рейд в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир», сообщает пресс-служба Белогорска.

«29 июня в утреннее время вблизи четырёх дошкольных организаций сотрудники Госавтоинспекции проверили, как водители города соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. В рамках рейда проверено около 100 единиц транспортных средств, – рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России "Белогорский" Светлана Егорова. – Выявлено 9 нарушений правил дорожного движения в части несоблюдения требований к перевозке детей в автомобилях. В отношении водителей транспортных средств составлены административные материалы с вынесением административного штрафа в размере 3 тысяч рублей».

Родители безответственно относятся к сохранению здоровья и жизни своих малышей, сообщают сотрудники Госавтоинспекции. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Белогорске пострадали 3 ребенка-пассажира.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают родителям-водителям, что согласно требованию правил дорожного движения РФ, перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих устройств.

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#Белогорск #дети #ДТП

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Анастасия Болотина