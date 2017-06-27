Лучше всех ЕГЭ по английскому языку написал выпускник из Белогорска

Фото: vestikavkaza.ru

Выпускники узнали итоги испытаний по английскому языку. 100 баллов в этом году не набрал никто. Максимальный результат – 98 баллов – у выпускника белогорской школы. В этом году экзамен по английскому сдавали 272 человека.

22балла минимум необходимо было набрать участникам для успешной сдачи ЕГЭ. С этой задачей справились практически все. Самый лучший результат показал выпускник прошлых лет школы № 3 Белогорска Всеволод Чересов. Он набрал 98 баллов. В прошлом учебном году Всеволод стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и представил область на заключительном туре в Волгограде.

Также в число высокобалльников вошли выпускница тындинской школы № 7 Алина Дяченко, она набрала 92 балла, выпускница школы № 192 города Свободного Елена Резинкова набрала 90 баллов. Такой же результат показал ее земляк из школы № 2 Вячеслав Губа. Чуть меньше, с результатом в 89 баллов, экзамен сдала выпускница благовещенской школы № 14 Вероника Сюткина.

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#Китай #образование

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Нино Кохреидзе