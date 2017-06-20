Железнодорожная станция Тынды меняет облик

Фото: gazeta-bam.ru

На железнодорожной станции Тынды в настоящее время идут масштабные строительные работы, пишет газета «БАМ», Так, здесь возводятся новые парки, горочный комплекс, прокладываются новые железнодорожные пути.

Реконструкция станции состоит из четырех этапов. На первом предусмотрено строительство новой горки и сортировочного парка, на втором – парка приема поездов. Третий этап включает перекладку пути в действующем сортировочном парке, а четвертый – реконструкцию работающей сегодня горки малой мощности.

В рамках развития станции путейцам предстоит уложить 24 километра пути, десятки стрелочных переводов. Укладку верхнего строения пути на станции выполняет «Межрегиональное путейское предприятие». Монтеры уже собрали рельсошпальную решетку на двух приемоотправочных путях в парке приема поездов, подвели пути к 13 горочным замедлителям и уложили стрелочные переводы возле парковых замедлителей.

«После переноса коммуникаций на следующем этапе нам необходимо выполнить переустройство действующих путей сортировочного парка и парка приема поездов. Тогда мы сможем соединить все парки в единое целое», – объясняет главный инженер ООО «Межрегиональное путейское предприятие» Андрей Оснач.

МК-154 отсыпала земполотно под парк приема поездов на перспективу с возможностью укладки еще трех дополнительных путей. Сейчас мехколонне необходимо выполнить большой объем работ по строительству водоотводных канав вдоль станции.

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#строительство #транспорт #Тында

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Александр Авдеев