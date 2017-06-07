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МВД предлагает направить потоки мигрантов на Дальний Восток

МВД предлагает направить потоки мигрантов на Дальний Восток

Министерство внутренних дел подготовило Концепцию миграционной политики на 2018-2020 годы, в которой предлагается перенаправить миграционные потоки из центральной России на Дальний Восток. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Несмотря на то, что принятая пять лет назад концепция рассчитана до 2025 года, в ведомстве сочли необходимым внести в неё изменения из-за «политической нестабильности в различных регионах мира» и необходимости борьбы с ксенофобией и национальной и расовой нетерпимостью. По данным министерства, в 2012-2016 годах количество мигрантов в России удвоилось по сравнению с предыдущими пятью годами.

В связи с этим МВД предлагает создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы» – в первую очередь, на Дальний Восток и в Байкальский регион. Предлагается стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», изменить систему выдачи разрешений на временное проживание и российского гражданства, а также увеличить подъёмные до 1 миллиона рублей.

Согласно новому документу, для адаптации мигрантов понадобятся центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создание специального телеканала и циклов телепередач.

Вместе с тем по-прежнему не определено ведомство, которое будет заниматься вопросами адаптации мигрантов. На эту функцию претендует как МВД, так и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Источник «Коммерсанта» в ФАДН отметил, что проблема в ресурсах: «Минэкономики и Минфин не против передачи агентству этих функций, но не обещают денег и людей. Нам дали дополнительно пять штатных единиц, но этого недостаточно, мы вообще просили 30 человек, чтобы создать управление».

Ещё один источник издания, близкий к администрации президента, допустил, что в итоге миграционная служба может быть создана как отдельное ведомство.

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#жизнь #политика

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Такими темпами скоро Сирия разместится на Дальнем востоке. И терроризм здесь будет.

    Тогда бы уж местное население эвакуировали на запад страны.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Дайте мне подъемных 1 млн рублей и я останусь на ДВ.

  • Muzaa

    Muzaa
    2 часа назад

    Полицию сокращаем, а иммиграцию стимулируем, смешно...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Если этим решило заняться МВД, то это "романтическое путешествие" обратно в Магадан.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    А чё сразу к НАМ то?

    У НАС на ДВ всё и так хорошо с народонаселением.

    А вон Новая Земля,Северная земля.Земля Франка-Иосифа, Новосибирские острова и всё побережье Восточно-Сибирского и лаптевых морей пустует - отправляйте мигрантов туда на освоение.

    думаю им там понравиться настолко. что обратно домой захотят.

    к тому же мигранты далеко не Валенки - посмотрят, чё тут на ДВ творится, да как жить хорошо - шмотки-манатки в баул и в Москоу сити рванут. А там ищи их в городах-миллионниках.

    Будет потом центр опять плакать как им тяжело.

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    2 часа назад

    а надо центральный аппарат МВД на ДВ. можно и без подъемных. пускай потоки мигрантов на месте регулируют

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    С такой дебилоидной политикой государства, скоро не будет самого государства.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    ГУЛАГ возрождается! Ещё Сталина осуждают)))).

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    ещё выдать по бесплатному гектару мигрантам в Сковородинском районе, только с колючкой по периметру, а то разбегутся-лови их потом))).

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...мигранты мигрантам рознь...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Вредная Кошка

    а надо центральный аппарат МВД на ДВ. можно и без подъемных. пускай потоки мигрантов на месте регулируют



    Моя фантазия заиграла яркими красками - чего б им такого выдать, чтобы регулировали



  • Lessy

    Lessy
    29 минут назад

    DimonS

    Дайте мне подъемных 1 млн рублей и я останусь на ДВ.



    Того же мнения. Выдайте всем кто еще не ушуршал в Питер да Калининград по миллиону, мы тут останемся.

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