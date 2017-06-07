МВД предлагает направить потоки мигрантов на Дальний Восток

Министерство внутренних дел подготовило Концепцию миграционной политики на 2018-2020 годы, в которой предлагается перенаправить миграционные потоки из центральной России на Дальний Восток. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Несмотря на то, что принятая пять лет назад концепция рассчитана до 2025 года, в ведомстве сочли необходимым внести в неё изменения из-за «политической нестабильности в различных регионах мира» и необходимости борьбы с ксенофобией и национальной и расовой нетерпимостью. По данным министерства, в 2012-2016 годах количество мигрантов в России удвоилось по сравнению с предыдущими пятью годами.

В связи с этим МВД предлагает создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы» – в первую очередь, на Дальний Восток и в Байкальский регион. Предлагается стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», изменить систему выдачи разрешений на временное проживание и российского гражданства, а также увеличить подъёмные до 1 миллиона рублей.

Согласно новому документу, для адаптации мигрантов понадобятся центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создание специального телеканала и циклов телепередач.

Вместе с тем по-прежнему не определено ведомство, которое будет заниматься вопросами адаптации мигрантов. На эту функцию претендует как МВД, так и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Источник «Коммерсанта» в ФАДН отметил, что проблема в ресурсах: «Минэкономики и Минфин не против передачи агентству этих функций, но не обещают денег и людей. Нам дали дополнительно пять штатных единиц, но этого недостаточно, мы вообще просили 30 человек, чтобы создать управление».

Ещё один источник издания, близкий к администрации президента, допустил, что в итоге миграционная служба может быть создана как отдельное ведомство.

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#жизнь #политика

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Алексей Воскобойников