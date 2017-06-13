В детской больнице Благовещенска реконструируют бассейн

Фото: amurvisit.ru

В Благовещенске в детской городской клинической больнице ведется реконструкция бассейна. Это проект общественной инициативы для реабилитации больных ребят.

По словам идейных вдохновителей, в медицинском учреждении есть водная чаша, но зданию более 25 лет. Поэтому вентиляция и фильтрация воды – на низком уровне. Соответственно, бассейн не может работать, соблюдая нормы СанПиНа, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

Сейчас общественники совместно с властями занимаются восстановлением объекта. Для занятий с ребятами уже обучили гидрореабилитолога. Помочь деньгами могут и благовещенцы, говорит куратор проекта Наталья Маскаева.

«Проект – для города, абсолютно для всех детей, на 20-30 лет. Вторая часть проекта – сквер на Амурской – Шевченко. Сейчас там пустырь, где просто выгуливают собак. Спонсор, который пожелал остаться неизвестным, уже оплатил детскую площадку», – говорит Наталья Маскаева.

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#дети #здоровье

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Александр Авдеев