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сегодня, 10:14 3

В детской больнице Благовещенска реконструируют бассейн

В детской больнице Благовещенска реконструируют бассейн
Фото: amurvisit.ru

В Благовещенске в детской городской клинической больнице ведется реконструкция бассейна. Это проект общественной инициативы для реабилитации больных ребят.

По словам идейных вдохновителей, в медицинском учреждении есть водная чаша, но зданию более 25 лет. Поэтому вентиляция и фильтрация воды – на низком уровне. Соответственно, бассейн не может работать, соблюдая нормы СанПиНа, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

Сейчас общественники совместно с властями занимаются восстановлением объекта. Для занятий с ребятами уже обучили гидрореабилитолога. Помочь деньгами могут и благовещенцы, говорит куратор проекта Наталья Маскаева.

«Проект – для города, абсолютно для всех детей, на 20-30 лет. Вторая часть проекта – сквер на Амурской – Шевченко. Сейчас там пустырь, где просто выгуливают собак. Спонсор, который пожелал остаться неизвестным, уже оплатил детскую площадку», – говорит Наталья Маскаева.

Просмотров всего: 364

#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А где пустырь на Амурской-Шевченко?

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Это возле поликлиники, что ли?

  • Myxira

    Myxira
    43 минуты назад

    S kak $

    Это возле поликлиники, что ли?



    Ну да. Территория поликлиники под сквер занята, два других угла - жилыми домами, а четвертый угол - стройка за забором. Где там пустырь?

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