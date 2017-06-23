«Российский» сыр сдабривают антибиотиками: обзор прессы

Фото: Foodretail.ru

Как фотографировать медведей; какой автомобиль изобрели башкирские студенты; на сколько дольше стали жить россияне – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В самом начале обзора Павел Андреевич хотел бы поделиться с радостью: он только-только получил 15-й номер журнала «Неизвестная Сибирь». Великолепное издание, насыщенное оригинальными фотографиями и очень интересными, насыщенными малоизвестными фактами материалами. Успел только полистать, получая удовольствие от каждой страницы и прочесть всего пару материалов, один из которых посвящен тому, как фотографировать медведей. Интересна так называемая памятка для фотографов. В одном из ее пунктов говорится, что медведь способен перекусить металл сантиметровой толщины. А в другом пункте открытым текстом – «Если медведь решил вас съесть – он вас съест».

Издание позиционирует себя как «журнал о настоящем». И это действительно так. Среди авторов часто можно встретить фамилию амурского журналиста Александра Ярошенко.

«Скажу так: "Неизвестная Сибирь" – редчайший по интересности журнал. Обратите внимание: у нас, увы, не продается», – отмечает обозреватель.

Не пропусти

Далее «Амурская правда», в которой рассказывается об организации ярмарок выходного дня («Для сведения: прогульщиков будут лишать насиженных мест. А с другой стороны, если место насижено, то стоит ли его прогуливать?») Еще здесь о том, что в областном центре откроется социальная гостиница для престарелых. Кому не терпится в Таиланд, могут оставить там своих пожилых родственников.

Еще стоит обратить внимание на «Маленькую» проблему большого города», поднятую журналистом Ольгой Гордиенко. Речь о дефиците туалетов в Благовещенске.

«Опять же: и деревьев в областном центре все меньше», – опять отмечает обозреватель

Полный абзац

В «Российской газете» рассказывают о самовоспламенении очередного смартфона южнокорейского производства. При этом он не находился на подзарядке – просто лежал. Пострадала 11-летняя школьница.

И, сделав предупреждение, чтобы были осторожнее, Павел Андреевич обратил внимание еще и на публикацию о том, что башкирские студенты создали автомобиль, способный на одном литре топлива проехать 500 километров со скоростью 50 километров в час.

Ну и еще в газете о том, что «Российский» сыр лучше не есть. В нем нет пальмового масла, но зато есть антибиотики. Кроме того, он часто не соответствует ГОСТу и содержание жира в нем занижается. Таковы данные исследований, проведенных Роскачеством. Но дальше читатели пусть сами изучат подробности – про красители, ароматизаторы, антибиотики и прочие несоответствия ГОСТу.

Вам статья

Теперь «Российская газета-Неделя». Интерес вызовут большие публикации, посвященные 95-летию нашей внешней разведки и писателю Валентину Распутину. Еще еженедельник большим материалом отмечает 110-летие поэта Арсения Тарковского. А как пропустить беседу с Александром Городницким – геофизиком-океанологом и автором прекрасных песен!

Заодно, читая газету, можно узнать о том, что Стивен Сигал получит в Приморском крае бесплатный дальневосточный гектар. Но не написано, будут ли бесплатными спортивный комплекс, гостиницы и выставочный центр, которые он там планирует построить.

На посошок

Завершается обзор «Комсомольской правдой», в которой, помимо всего прочего, заслуживает внимания материал о «маме» Гарри Поттера – Джоан Роулинг. Она разродилась им 20 лет назад и по сию пору стрижет с него купоны. (Для справки: по версии журнала «Форбс» Роулинг считается самой богатой писательницей в мире).

А еще читателей явно заинтересует заметка о том, что россияне стали жить дольше: средняя продолжительность жизни составила почти 72 года. «Желаю вам значительно превысить этот показатель», – прощается Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова