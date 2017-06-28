Осадки в Приамурье за три дня превысили июньскую норму

В Амурской области в связи с прохождением циклона осадки, выпавшие за три дня, с 27 по 29 июня, превысили месячную норму июня на 5-20 %. Об этом пишет «Центр ФОБОС».

Дождливая погода началась во вторник, 27 июня, однако максимальное количество осадков выпало в ночь на 29 июня на юго-востоке области. Самые интенсивные дожди пришлись на территории Бурейского и Завитинского районов.

Как сообщало Амур.инфо, в этих районах из-за осадков затопило автомобильные дороги огороды. В Завитинске за 12 часов выпало 107 миллиметров (105 % месячной нормы) осадков, в Бурее за один час – 45 миллиметров осадков.

30 июня влияние дождевого циклона на погоду Амурской области будет уже незначительным, но еще сохранится. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в большинстве районов области.

В первых числах июля установится сухая жаркая погода: днем столбики термометров будут подниматься до +30...+35 градусов, ночью же температура будет понижаться до +20... +23 градусов. И только на севере региона минимум температуры ожидается около +15.

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Александр Авдеев