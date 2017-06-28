Дожди в Приамурье идут на убыль: прогноз погоды на 30 июня

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В пятницу, 30 июня, в Амурской области местами возможен слабый и умеренный дождь с грозой. Скорость северного ветра составляет 2-7, при грозе – с усилением до 13 метров в секунду. Температура воздуха – +24...+29 градуса.

В Благовещенске переменно облачно, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Северный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +27...+29 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова