Ночью в Благовещенске неизвестные повредили три машины, одну из них подожгли (видео)

В ночь на пятницу, 30 июня, в Благовещенске неизвестные повредили три припаркованных на улице автомобиля, принадлежащие одному человеку. Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Высокой и Шевченко.

Так, у трех машин оказались разбиты задние стекла, также у одной из них в результате поджога выгорел салон. Хозяин автомобилей обратился в полицию.

«Хозяин увидел, как горит его машина, и незамедлительно позвонил в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский».

Видео: instagram.com/dtpgram_blg.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев