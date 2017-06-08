Резидентов ТОР хотят освободить от надзорных проверок

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Территории опережающего развития могут стать первыми российскими регионами, где будут применяться новые подходы к контрольно-надзорной деятельности. Они включают отказ от плановых проверок и соглашения с бизнесом о дополнительной прозрачности, сообщает «Коммерсант».

Инвесторы на территориях опережающего развития могут получить право выбирать между действующим режимом проверок и специальным. В этом случае плановые проверки заменят на самостоятельный контроль со стороны бизнеса. Соответствующее предложение Минвостокразвития вносит в правительство.

«Запрет на проведение проверок по выпущенным в Советском Союзе нормативным актам, который вступает в силу с 1 июля, позволит снизить нагрузку на бизнес. Старое законодательство – это законодательство о проверках. Сейчас актуален дистанционный мониторинг», ­– отметил заместитель главы Минэкономики Савва Шипов.

Савва Шипов напомнил, что закон о контрольно-надзорной деятельности, который планируется принять осенью, предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода, развитие системы профилактики, борьбу с анонимными жалобами и введение системы эффективности контрольных органов.

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#Дальний Восток #российская власть #экономика

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Нино Кохреидзе