Жители Хэйхэ скупают книги Пушкина

В соседнем китайском городе Хэйхэ растет популярность магазина с именем русского писателя. Точку продажи и памятник Александру Пушкину открыли два года назад. Среди посетителей как русские, так и китайские любители классики.

«Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись...» – читает свое любимое стихотворение Пушкина на китайском языке студент Чан Ту. Молодой человек с легкостью цитирует Пушкина и на русском.

Два года назад в Хэйхэ появился магазин с именем писателя. Владельцы попытались воссоздать атмосферу, в который жил и работал сам Александр Сергеевич. Люстры, стеллажи и столы привозили не из России, а из Харбина. На полках китайская художественная литература, произведения русских классиков – не только Пушкина, но и Толстого, Чехова, Ахматовой. Стоит книга около 500 рублей.

«У нас много книг русских классиков. Сюда приходят жители Китая, но заходят и русские люди. Туристы – посмотреть, а студенты – почитать. Необязательно покупать книгу – можно взять кофе и почитать ее здесь», – рассказывает продавец книжного магазина «Пушкин» Жао Жин.

Кто-то приходит почитать, но большинство – посмотреть. Мария Большакова заглянула сюда из профессионального интереса. Она сотрудник детской библиотеки и отмечает – книжный фонд давно не пополнялся. А издания на русском языке – удовлетворительного качества. Китайские тома более крепкие.

«Я читала и слышала, что у них Пушкин считается великим писателем, они его знают, ценят, читают. Студенты китайские лучше некоторых наших знают стихи на русском языке», – делится заместитель директора Амурской областной детской библиотеки Мария Большакова.

Пушкина читают и в школах, и университетах Хэйхэ. Он обязателен для китайцев, которые учат русский язык. Много в приграничном городе живет и наших студентов, которые тоже часто заходят в магазин «Пушкин». И, конечно, русских туристов, которые если к книгам не прикоснутся, то хотя бы с памятником великого писателя, который тоже здесь установлен, сфотографируются.

Просмотров всего: 185

#Китай #культура

распечатать

Нино Кохреидзе