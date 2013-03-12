Амурский театр драмы закроет 133 театральный сезон «Дикарем»

133-й театральный сезон Амурский театр драмы закроет спектаклем, премьера которого состоялась несколько дней назад – испанской мелодрамой «Дикарь. Третье слово». Это будет второй показ постановки в этом году.

«Очень хорошо выстроенная драматургия о современной молодежи, об адаптации их в современный мир. Заняты там артисты и молодые, и старшего поколения. Поставил спектакль заслуженный артист России Ринат Фазлеев, который поставил уже несколько успешных проектов в нашем театре. Он специально для этого был приглашен, он теперь режиссер, который по всей стране ставит спектакли. И мы гордимся, что вырастили его в нашем театре», – рассказала информационной службе «Дорожного радио» директор драмтеатра Татьяна Бедина.

Как отмечают в театре, 133-й сезон получился семейным. Большая часть спектаклей была посвящена бытовым проблемам и вечной теме – любви. Это и пьеса «Это и есть любовь» о месте романтики в суете большого города, и постановка «Пизанская башня», отвечающая на вопросы – сколько же все-таки живет любовь? и способен ли быт убить настоящие чувства?, и комедия «Брачный договор», открывающая завесы семейных тайн. Даже гости из Японии, представившие в Благовещенске свой проект «Японская пара – русская пара», говорили только о любви.

Закрытие этого сезона состоится 30 июня, но Амурский театр драмы уже активно планирует будущий. Первые его спектакли традиционно пройдут в рамках фестиваля «Амурская осень». И, по словам Татьяны Бединой, в этом году зрителей ждут по-настоящему необычные и оригинальные вещи.

«Александр Галибин предполагает привезти свой курс, где в форме квеста, возможно, будет показан спектакль "Преступление и наказание". В разных местах театра в зрительской части будут происходить события. Мы уже это переживали и понимаем, как это интересно и какой интерес у зрителя вызывает», – делится планами Татьяна Бедина.

В октябре пройдет обмен театрами. Амурский театр драмы отправится на гастроли и покажет в Хабаровске, Биробиджане и Владивостоке спектакль «Горький хлеб Албазина». А после останется в приморской столице еще на 10 дней и представит на суд местного зрителя текущий репертуар. Сцену амурским артистам предоставит Приморский краевой театр молодежи, труппа которого в этом время будет радовать своими постановками Благовещенск.

«Я думаю, нашему зрителю будет интересно, потому что это кардинально другой репертуар, который везут они. Он больше ориентирован на молодежь. А у нас на всякого зрителя – на деток есть, на взрослых. Но, как мне кажется, как раз вот этот сегмент зрительский, именно молодежи, мы немножко упускаем. Поэтому, наверное, в чем-то мы у них поучимся», – рассказывает директор Амурского театра Татьяна Бедина.

В Благовещенске Приморский краевой театр покажет как классику, так и молодежную драматургию. Есть в программе и детские спектакли.

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#культура

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Нино Кохреидзе