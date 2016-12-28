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В Благовещенске стартует массовая проверка водителей на трезвость

В Благовещенске стартует массовая проверка водителей на трезвость
Фото: gtrk-saratov.ru

На территории Благовещенска и Благовещенского района 30 июня пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Цель данного мероприятия – обеспечить безопасность дорожного движения и пресечь грубые нарушения ПДД.

За 5 месяцев 2017 года в областном центре и прилегающем районе было зафиксировано 24 912 нарушений правил дорожного движения. За этот период задержали 407 пьяных рулевых, 132 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а 172 человека попались на повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

По вине нетрезвых водителей в 2017 году произошло 19 аварий, в которых 4 человека погибли, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования грозит штраф в 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность и лишение свободы на срок до двух лет.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Patison

    Patison
    49 минут назад

    172 уголовных дела по пьяной езде повторно. капец нагрузка на следаков и без того у коорых там всякие сокращения.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    43 минуты назад

    По идее должен быть 1 аукцион по продаже подержанных машин и 1 протокол по утилизации 172х удостоверений водителя.

  • Гагусик

    Гагусик
    13 минут назад

    С раннего утра прямо во дворе стоит патруль, возле дет.сада, там как раз-таки одни "бухари" катаются)))

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