45 лет назад была впервые введена високосная секунда (23:59:60)

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30 июня 1972 года для координации всемирного времени была впервые введена високосная секунда (23:59:60) – дополнительная секунда, добавляемая ко всемирному координированному времени для согласования его со средним солнечным временем UT1.

Секунда координации добавляется по астрономическим наблюдениям в конце суток по всемирному времени 30 июня или 31 декабря так, чтобы время UTC не отличалось от UT1 более, чем на ±0,9 секунды. Считается, что в такие дни после времени 23:59:59 идёт 23:59:60.

Объявление о секунде координации осуществляется Международной службой вращения Земли. Теоретически возможно объявление отрицательной секунды координации, если средние солнечные сутки окажутся короче календарных (при этом после 23:59:58 следующая секунда будет 00:00:00). На практике отрицательные секунды координации никогда не объявлялись.

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30 июня в нашей стране отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России. Как следует из указа 2008 года, эта дата была установлена «в целях повышения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии».

За более чем 20-летнюю историю служба охраны УИС сложилась не просто в самостоятельную цельную структуру, обеспеченную современными инженерно-техническими средствами и выполняющую задачи по обеспечению изоляции спецконтингента и охране объектов УИС, но и укомплектованную профессионально подготовленными кадрами.

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Ровно 100 лет назад родилась Лина Хорн – американская джазовая вокалистка, киноактриса, одна из первых звёзд негритянского киномюзикла.

На музыкальной сцене Хорн дебютировала в 16-летнем возрасте в знаменитом нью-йоркском клубе Cotton Club, где некоторое время выступала певицей в вечерних шоу.

После переезда в Голливуд Лина появилась в эпизодических ролях во многих кинокартинах, наиболее заметными из которых стали «Хижина на небесах» (1943) и «Дождливая погода» (1943).

В 1950-х годах Лина Хорн стала периодически появляться на телевидении, а также записала несколько музыкальных альбомов. В начале 1980-х года артистка успешно выступила в музыкальном ревю «Лина Хорн: Леди и её музыка», который ставился на Бродвее более 300 раз, и принёс певице две премии «Грэмми».

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95 лет назад родился советский киноактёр Владимир Дружников. В 1943 году кинорежиссёр Владимир Петров искал актёра на главную роль в картину «Без вины виноватые». В поисках актёра Петров пришёл в студию МХАТа, увидел высокого и красивого Дружникова и предложил ему пробоваться на роль Незнамова. Дружников согласился, хотя ему пришлось уйти из школы-студии со второго курса, так как там существовало твёрдое правило: студенты, снимающиеся в кино, автоматически исключались из этого заведения.

В итоге фильм оказался лидером проката, Дружников мгновенно стал знаменитым.

В фильме режиссёра Птушко «Каменный цветок» он блестяще сыграл Данилу-мастера. Затем были фильмы «Сказание о земле Сибирской» и «Константин Заслонов», принёсшие актёру Сталинские премии.

Позже Владимир Дружников стал одим из самых известных советских актёров дубляжа. Его голосом говорили с экрана «индеец» Гойко Митич, «Фантомас» Жан Маре, «ковбой» Юл Бриннер и другие известные иностранные актёры.

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75 лет назад родился Роберт Баллард – американский геолог-исследователь, профессор океанологии и бывший командир управления ВМС США, известный своими находками в области подводной археологии.

Баллард приобрёл всемирную известность после обнаружения в 1985 году обломков лайнера «Титаник», немецкого линкора «Бисмарк» в 1989 году и авианосца USS Yorktown в 1998 году. В 2002 году он обнаружил останки торпедного катера PT-109, которым командовал будущий президент США Джон Кеннеди.

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Алексей Воскобойников