Благовещенский подросток делает бизнес на экзотических растениях

Выпускник благовещенской школы продает на рынке ВДНХ экзотические растения. Некоторые цветы можно не поливать более полувека, а другим и вовсе не нужен грунт. В ассортименте – венерина мухоловка и росянка. Тропические растения питаются насекомыми.

«Это растение, которое можно не поливать до 100 лет. Но стоит полить, и через два часа оно полностью раскрывается, а через день – зеленеет», – рассказывает благовещенец Олег Макаров.

Торговый лоток Олега Макарова без внимания остается редко. К петуниям и розам покупатели ВДНХ давно привыкли, а вот селагинелла на местных рынках – экзотика. Растение похоже на перекати-поле. Живет по принципу – просто добавь воды. Без корней и земли растет и атмосферная тилландсия. Ареал обитания – Аргентина, Чили, Мексика, южные штаты США.

«У нее отсутствует корневая система, все ее клетки способны к регенерации, то есть она все поглощает из внешней среды, можно просто подойти его опрыскать. Это уникальный подарок, который требует минимального ухода», – рекламирует товар продавец.

Но хит продаж – Венерина мухоловка и росянка. Экзотику чаще берут молодые покупатели.

Ольгу Наследникову заинтересовала невзрачная на первый взгляд селагинелла. Растение станет отличным подарком для мамы и дорогу в Приморье растение выдержит без проблем. Для себя же девушка некоторое время назад приобрела тропическую мухоловку.

«Оно очень красивое, необычное. Ко мне приходят друзья и удивляются. Хотят приобрести, и прикольно, когда кладешь сюда мушку, оно начинает его есть. Все удивляются!», – рассказывает Ольга.

«У нас очень много дома мух летает, поэтому очень бы хотелось приходить домой, а мух нет… и кота, наверное», – шутит один из покупателей, житель Благовещенска Арсений Стрельников.

Необычным бизнесом 16-летний Олег Макаров занялся только в этом году, хотя экзотическими растениями и животными увлекается давно. Сначала семья помогла открыть школьнику интернет-магазин, а потом юноша решил быть ближе к народу.

«Мы платим налоги, а все растения заказываем напрямую с аукционов Голландии. Многие интересуются вопросами фитосанитарной безопасности. А не отравится ли кошка, которая съела растение? Не повредят ли они флоре и фауне в их домах и квартирах? Каждое растение по прилету, как и на таможне в Москве, проходит фитосанитарный контроль. И в грузовом терминале аэропорта "Благовещенск" также проходит», – рассказывает отец юного предпринимателя Дмитрий Макаров.

На ВДНХ Олег торгует по выходным. Парень продал уже более 150 растений. Школу он в этом году закончил, и теперь думает, куда поступать. Но уверен, знания в области маркетинга и бизнес-управления ему пригодятся.

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#природа #сельское хозяйство #торговля

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Нино Кохреидзе