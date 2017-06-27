За сбыт наркотиков в Приамурье члены организованной группы сядут на скамью подсудимых

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В амурской прокуратуре утвердили обвинительное заключение и направили в суд уголовное дело в отношении троих граждан, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств. Группа действовала в Приамурье около года.

По материалам дела в 2014 году в селе Дроново Благовещенского района амурчанин, решив подзаработать, организовал группу из 4 человек для того, чтобы систематически сбывать гашишное масло.

В 2015 году оперативные сотрудники УФСКН области пресекли деятельность преступной группы. Следствие установило более 10 фактов сбытов и покушения на сбыт гашишного масла весом более 400 граммов. Дело возбудили по статье «совершение в составе организованной группы серии сбытов наркотических средств в значительном и крупном размерах».

В июне 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Благовещенский городской суд.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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Нино Кохреидзе