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Отец Ани Синяковой подарил книги дочери детдомам и соцприютам

Отец Ани Синяковой подарил книги дочери детдомам и соцприютам
Фото пресс-службы министерства соцзащиты Амурской области

Житель Благовещенска Евгений Синяков подарил детским домам и социальным приютам книги своей дочери Ани Синяковой. Талантливая девочка – автор стихов, сказок и песен – умерла в 2005 году в результате тяжёлой болезни. Ей было всего 14 лет. В память о любимой дочери Евгений Яковлевич продолжает осуществлять её мечту – «дарить радость людям», знакомить читателей с творчеством Ани.

В министерство социальной защиты населения Амурской области Анин папа передал 60 книг – по 12 экземпляров каждой из книг. Это стихи для детей «Жила-была старуха», сборник стихов и песен «Увидеть мир в зерне песка», проза – «Приключения зелёного зайца» и «Сказка о натиках», а также книга «Какое счастье – просто жить».

«Жила-была старуха» – весёлые стихи для маленьких. «Приключения зелёного зайца» – это сборник рассказов и сказок. «Сказка о натиках» – волшебная история разумных существ с планеты Натия. Аня не успела закончить произведение. Перед операцией девочка попросила папу завершить сказку.

В сборнике «Увидеть мир в зерне песка» – песни, рисунки и стихи Ани. Одно из произведений посвящено любимому городу автора – Благовещенску:

…Тот, кто здесь живёт уж много лет –

Этот человек такой счастливый!

Лучше города на свете нет,

Нет на свете города красивей!

Книга «Какое счастье – просто жить» написана Евгением Синяковым и посвящена дочери – от момента её рождения до окончания короткой, но яркой жизни.

«Читайте, и Анечка навсегда останется с нами, она всегда будет жить среди нас», – такими словами отец завершил произведение.

Все книги переданы в подведомственные учреждения – детские дома и социальные приюты Амурской области.

В 2016 году Анна Синякова была удостоена звания лауреата литературной премии имени Леонида Завальнюка в номинации «Творческий поиск» с вручением медали (посмертно).

Книги Ани и Евгения Синяковых можно найти в детских библиотеках Благовещенска и Амурской области, в школах областного центра, Благовещенском педагогическом университете.

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#культура #память #соцзащита

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