Получить региональный материнский капитал в Приамурье стало сложнее

Амурским многодетным семьям стало труднее получать региональный материнский капитал. Теперь на поддержку государства могут рассчитывать только те, чья недвижимость не дороже ста тысяч рублей. Число претендентов на единоразовую выплату сократилось вдвое.

Семья Скурихиных надеялась, что рождение маленькой Ксении принесет не только семейное счастье, но и денежное подспорье. За третьего ребенка Виктория рассчитывала получить и федеральный, и региональный материнский капитал. Деньги хотели потратить на покупку жилья. Сейчас квартиру приходится снимать. Но к тому времени, как благовещенка родила, правила изменились. В региональном капитале семье отказали еще на предварительной консультации. Подвели две сотки земли, унаследованные от родителей.

«Спросили, что у меня есть в собственности. Я сказала, что у меня в собственности 1/3 доля земли моих родителей, где они проживают, то есть две сотки на мою семью из пяти человек и я там ничего не могу построить. Поинтересовались кадастровой стоимостью. Так как она сейчас завышена, получилось миллион у меня на семью, а должно быть 100 тысяч. Мне сказали: можете даже не подавать, потому что справки везде платные – в налоговой, ГИБДД, и везде», – делится многодетная мама из Благовещенска Виктория Скурихина.

По изменившимся правилам, чтобы получить региональный капитал семью должны признать не только нуждающейся в улучшении жилищных условий, но и малоимущей. То есть стоимость недвижимости не должна превышать ста тысяч рублей. Поправки вступили в силу с 1 января 2016 года. Почти втрое сократили и сам региональный маткапитал. Теперь он составляет 100 тысяч рублей.

«Право на получение регионального материнского капитала возникает единоразово при рождении третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2017 у граждан Российской Федерации на территории Амурской области и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Малоимущими они признаются в случае, если стоимость имущества не будет превышать стоимость порогового значения, которое устанавливается органами местного самоуправления», – разъяснила специалист отдела обеспечения социальной гарантии детей министерства соцзащиты Амурской области Алена Гончарова.

Ужесточения привели к тому, что оформлять документы на региональный капитал стали в два раза меньше семей. За последние пять месяцев региональный капитал в Приамурье получили около 150 семей. В прошлом году их было больше тысячи.

Семье Чернобаевых повезло. Региональный маткапитал они получили в 2012 году. Но встретились с другими препятствиями.

«Были сложности, очень много ограничений. Мы не смогли купить квартиру 86 квадратов, потому что по региональному материнскому капиталу это считалось излишеством. Мы могли претендовать и покупать квартиру не более 75 квадратов. Кто-то у меня спрашивал, как получить региональный капитал. Но когда рассказывал все нюансы, народ прям пугался, потому что было тяжело», – рассказал многодетный отец Александр Чернобаев.

Сегодня таких условий семьям не ставят. Региональный капитал можно потратить на строительство или покупку жилья, погашение ипотеки. Но сначала его нужно получить. А с новыми правилами это трудноосуществимо.

Тем временем власти предлагают расширить возможности использования регионального материнского капитала. Правда, как именно, пока не уточняется. Об этом говорится в концепции дальневосточной демографической политики, которую приняло правительство России. Еще предлагается ввести дополнительные меры поддержки семьи при рождении первого ребенка, добавить налоговые льготы и разработать новые программы для улучшения жилищных условий семей. Повысить численность населения и уменьшить отток планируется за счет новых рабочих мест и поддержки молодых специалистов. Глава Минвостокразвития Александр Галушка считает, что эти меры должны дать свои результаты в ближайшее время – по прогнозам к концу следующего года отток людей сократится в три раза. А в 2020 году численность населения Дальнего Востока должна превысить по планам чиновников шесть миллионов человек.

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Нино Кохреидзе