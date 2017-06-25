Увидев полицейских, амурчанин выбросил в окно автомобиля сверток с гашишным маслом

Амурские полицейские на подъезде к Благовещенску задержали амурчанина 1984 года рождения, который в автомобиле перевозил наркотики. Информацию о нарушителе стражи правопорядка получили заранее. Сам мужчина свою вину не признает.

О том, что амурчанин может перевозить запрещенные вещества сотрудники полиции узнали, когда патрулировали автодорогу подъезд к Благовещенску. В районе 14 километра указанную машину остановили. Увидев стражей правопорядка, пассажир машины выбросил в окно полимерный сверток.

Пакет обнаружили и изъяли. В нём находилось вещество темного цвета. Исследование показало, что изъятое является гашишным маслом весом около 13 граммов, сообщает пресс-служба амурской полиции.

В отношении ранее судимого жителя Приамурья возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Нино Кохреидзе