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Прыжки через нарты, танцы и кухня Севера – амурские эвенки празднуют Бакалдын

Прыжки через нарты, танцы и кухня Севера – амурские эвенки празднуют Бакалдын
Фото пресс-службы амурского заксобрания

Село Первомайское Тындинского района с 28 по 30 июня стало местом проведения национального праздника эвенкийского коренного малочисленного народа Амурской области. Бакалдын с эвенкийского языка переводится как «встреча».

В рамках национального праздника проходит фестиваль танцевально-песенного творчества и театрализованного представления, в котором участвуют профессиональные и любительские творческие коллективы коренных малочисленных народов Амурской области, театры различных стилей, дизайнеры, мастера по пошиву традиционной национальной и современной одежды с этническими элементами, представители национальной кухни и национального интерьера.

Для зрителей устраивают показательные выступления и соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: перетягивание палки, прыжки через нарты, броски маута на точность, тройной прыжок.

Одним из гостей ежегодного мероприятия стал председатель комитета заксобрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Александр Воронков. Депутат поздравил представителей родовых общин, участников праздничного мероприятия со значимым событием в жизни эвенкийского народа, поблагодарил за развитие и сохранение уникальной и самобытной культуры, национальных традиций эвенков Амурской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#культура #праздники

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Комментарии
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  • tuggqnluk

    tuggqnluk
    1 час назад

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