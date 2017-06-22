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В Китае амурчане помогли спасти 200 собак от убийства на фестивале собачьего мяса (видео)

В Китае амурчане помогли спасти 200 собак от убийства на фестивале собачьего мяса (видео)

В Харбине студенты из Амурской области откликнулись на призыв и отправились на помощь собакам, которых везли на так называемый фестиваль собачьего мяса. В китайской провинции Гуанси он проходит ежегодно, с 21 по 30 июня.

В дни фестиваля, по некоторым данным, забивают более 10 000 собак, а мясо употребляют в пищу. Так китайцы отмечают праздник летнего солнцестояния. Несмотря на протесты зоозащитников и волонтеров по всему миру, собак продолжают поставлять в город в период фестиваля.

Очередной грузовик с 200 собаками остановили накануне по пути в Гуанчжоу. В этот же вечер измученных животных доставили на самолете в Харбин, перевозкой занимались волонтеры. На призыв о помощи откликнулись и студенты харбинских вузов, среди них жители Амурской области. Студенты сняли на видео, как собак обследуют в ветклинике.

«В Харбине открыли счет для сбора благотворительной помощи. Сбор уже ведется, люди покупают пеленочки, корма, переноски. Завтра вторая партия собак приедет, нужно будет им помогать. А сегодня пойдем ухаживать за теми, которые уже прибыли. Нужно выгулять их, клетки почистить», – рассказала жительница Тынды, студентка Хэйлунцзянского университета Анна Еремеева.

Волонтеры, среди которых студенты из России, Ирландии и других стран, сообщили, что животные были напуганы и истощены. 70 % животных из 58 собак, привезенных в одну из лечебниц, оказались заражены различными инфекциями. Из всех собак полностью здорова только одна, сейчас волонтеры ищут для нее временное пристанище. Потом надеются переправить спасенную собаку в США.

Просмотров всего: 1066

#вузы #жизнь #ЖКХ #Китай #происшествия

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Комментарии
Показать все (45) Обсудить на форуме
  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    ням-ням))))

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Кстати, очень вкусное мясо, напоминает баранину

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Зато бесхозных псов на улицах городов стало меньше.

  • vvetr

    vvetr
    2 часа назад

    получаица забота о китайских товарищах, не должны они питаться нездоровой пищей

  • vvetr

    vvetr
    2 часа назад

    получаица забота о китайских товарищах, не должны они питаться нездоровой пищей

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Не,пища очень здоровая, для легких хороша

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Не понял. Они этих собак сюда, в Благовещенск притащат?

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    Ну да,а здесь уже съедят, как надо

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    А вот может быть бизнес кто -нибудь освоит - собакооткормочный комплекс. Брать собак, откармливать их на мясо, забивать и на экспорт в страны юго-восточной Азии.

  • tuggqnluk

    tuggqnluk
    1 час назад

    По данным ВОЗ, именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний. Начиная от гепатита и язвы желудка, заканчивая раковыми опухолями. Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека (заражены 97%)! Именно из-за них у нас аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zdorov

  • Илонна

    Илонна
    1 час назад

    Эх, вы, так называемые мужчины- "двигатели погресса"...

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Эх вы,так называемые женщины-вечные тормоза во всем

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Ну кроме детишек постругать

  • Илонна

    Илонна
    1 час назад

    А вам вечно что - то мешает. Без нянек никак не справляетесь.Правда, если только напакостить и сбежать

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Илонна

    А вам вечно что - то мешает. Без нянек никак не справляетесь.Правда, если только напакостить и сбежать



    Что, был уже опыт?

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Ну мы то что? Мы всего лишь подопытный материал. Вы сами до такой степени любите это дело, о другом у вас голова то и не заморачивается, У меня во дворе три мамаши с тремя детьми каждая от разных мужей . Так о чем думают женщины,кроме этого?

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    А правда, что китайцам продают абортированные эмбрионы, и повара их там готовят для богачей?

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Витком

    Ну мы то что? Мы всего лишь подопытный материал. Вы сами до такой степени любите это дело, о другом у вас голова то и не заморачивается, У меня во дворе три мамаши с тремя детьми каждая от разных мужей . Так о чем думают женщины,кроме этого?



    О бабках, разумеется. На каждого ребёнка алименты плачены. Как раз на два раза в год в Турцию и Египет хватает. Матери.

  • Darina131

    Darina131
    1 час назад

    Чушки. Жрать собак ...да ещё худых и больных .

  • Илонна

    Илонна
    1 час назад

    А где те трое разных мужчин? Почему только женщина рядом с детьми? Напакостили и сбежали?

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Не понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Витком

    Ну мы то что? Мы всего лишь подопытный материал. Вы сами до такой степени любите это дело, о другом у вас голова то и не заморачивается, У меня во дворе три мамаши с тремя детьми каждая от разных мужей . Так о чем думают женщины,кроме этого?



    О собаках в Китае и везде.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Asom

    Витком

    Ну мы то что? Мы всего лишь подопытный материал. Вы сами до такой степени любите это дело, о другом у вас голова то и не заморачивается, У меня во дворе три мамаши с тремя детьми каждая от разных мужей . Так о чем думают женщины,кроме этого?



    О бабках, разумеется. На каждого ребёнка алименты плачены. Как раз на два раза в год в Турцию и Египет хватает. Матери.



    яжематери

  • Asom

    Asom
    58 минут назад



    Илонна А где те трое разных мужчин? Почему только женщина рядом с детьми? Напакостили и сбежали?



    Тут, скорее, женщина напакостила. С первым напакостила по пьяни в гаражах. Со вторым - в кандейке на новый год. С третьим - под пальмой в Египте. Ну, русские женщины во всём мире тем и славятся.

    Но виноваты, разумеется, мужчины, да.

  • Илонна

    Илонна
    57 минут назад

    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    55 минут назад

    Asom



    Илонна А где те трое разных мужчин? Почему только женщина рядом с детьми? Напакостили и сбежали?



    Тут, скорее, женщина напакостила. С первым напакостила по пьяни в гаражах. Со вторым - в кандейке на новый год. С третьим - под пальмой в Египте. Ну, русские женщины во всём мире тем и славятся.

    Но виноваты, разумеется, мужчины, да.



  • Илонна

    Илонна
    54 минуты назад

    Asom


    Илонна А где те трое разных мужчин? Почему только женщина рядом с детьми? Напакостили и сбежали?



    Тут, скорее, женщина напакостила. С первым напакостила по пьяни в гаражах. Со вторым - в кандейке на новый год. С третьим - под пальмой в Египте. Ну, русские женщины тем во всём мире и славятся. Но виноваты во всём, разумеется, мужчины, да.


    Как и мужчины...бычки в песке на пляже, пивные бутылки, прятанье зарплат ( " бабла" )от детей...

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    54 минуты назад

    Илонна

    Maikl

    Не понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать



    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...



    так вас смущает, что уличные собаки это мусор? или то, что их ловят и едят?

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    50 минут назад

    Илонна

    Asom

    Илонна А где те трое разных мужчин? Почему только женщина рядом с детьми? Напакостили и сбежали?


    Тут, скорее, женщина напакостила. С первым напакостила по пьяни в гаражах. Со вторым - в кандейке на новый год. С третьим - под пальмой в Египте. Ну, русские женщины тем во всём мире и славятся. Но виноваты во всём, разумеется, мужчины, да.



    Как и мужчины...бычки в песке на пляже, пивные бутылки, прятанье зарплат ( " бабла" )от детей...



    Обидно же, когда пытаясь манипулировать мужчиной прикрываясь детьми, не удаётся выпросить себе на ногти лишние 1500 рэ?

  • Илонна

    Илонна
    45 минут назад

    Нет. Больше смущает уровень сознания и культуры, отношения к проблеме. Видела как в Турции к бездомным животным относятся. А у нас нездоровые не только животные, но отношение к ним. Не удивлюсь,если объявят, что именно "бизнесмены" из нашей страны собак в Китай поставляют. Или опять Обама виноват?

  • Maikl

    Maikl
    45 минут назад

    Илонна
    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..

  • Илонна

    Илонна
    42 минуты назад

    Maikl
    Илонна
    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..


    При чем тут зоозащита,если в собственной голове бардак

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    41 минута назад

    Илонна

    Maikl

    Илонна

    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..


    При чем тут зоозащита,если в собственной голове бардак



    Вот именно, при чём тут зоозащита из России и китайские гастрономические традиции?

  • Maikl

    Maikl
    39 минут назад

    Илонна
    Maikl
    Илонна
    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..


    При чем тут зоозащита,если в собственной голове бардак


    Вы новость читали??)) Вы сейчас , что обсуждаете?) Бардак в вашей голове?? Вы так обижены на жизнь, что не знаете за что зацепиться??))

    Обсуждение, идет поттеме статьи.. если вы не поняли.. при этом и "зоозащитники"..

  • Илонна

    Илонна
    37 минут назад

    Если вы не "традиционный гастрономический Китаец", а мелкий торговец тем, что плохо лежит на наших просторах, то, конечно, ничего в этом особенного не заметите.

  • холостяк

    холостяк
    34 минуты назад

    Не понимаю, какая должна быть нужда для того чтоб есть собак? И почему только собак есть кошки, мышки, голуби, тараканы и пауки. Выбирайте на любой вкус. Где-то пол года назад по телевизору передача как один идиот.

    Нет, чтобы лечить туберкулез, ловил собак и ел. Результат сам сдох и заразил жену и ребенка. Была открытая форма туберкулеза.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    34 минуты назад

    Илонна

    Если вы не "традиционный гастрономический Китаец", а мелкий торговец тем, что плохо лежит на наших просторах, то, конечно, ничего в этом особенного не заметите.



    Мир по вашему делится на три категории - последние две из этого сообщения и мужики-подлецы)) Незавидная картина складывается о движении зоозащиты

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    33 минуты назад

    холостяк

    Не понимаю, какая должна быть нужда для того чтоб есть собак? И почему только собак есть кошки, мышки, голуби, тараканы и пауки. Выбирайте на любой вкус. Где-то пол года назад по телевизору передача как один идиот.

    Нет, чтобы лечить туберкулез, ловил собак и ел. Результат сам сдох и заразил жену и ребенка. Была открытая форма туберкулеза.



    Китайцы и это кушают. Без нужды, просто так, для удовольствия

  • Илонна

    Илонна
    32 минуты назад

    Maikl
    Илонна
    Maikl
    Илонна
    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..


    При чем тут зоозащита,если в собственной голове бардак


    Вы новость читали??)) Вы сейчас , что обсуждаете?) Бардак в вашей голове?? Вы так обижены на жизнь, что не знаете за что зацепиться??))

    Обсуждение, идет поттеме статьи.. если вы не поняли.. при этом и "зоозащитники"..


    По статье- молодцы те, кто пытается остановить этот ужас. Студенты -замечательные люди. Ужас в том, что поставки идут и из нашей страны.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    32 минуты назад

    Илонна

    Maikl

    Илонна

    Maikl

    Илонна

    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..


    При чем тут зоозащита,если в собственной голове бардак


    Вы новость читали??)) Вы сейчас , что обсуждаете?) Бардак в вашей голове?? Вы так обижены на жизнь, что не знаете за что зацепиться??))

    Обсуждение, идет поттеме статьи.. если вы не поняли.. при этом и "зоозащитники"..


    По статье- молодцы, те, кто пытается остановить этот ужас. Студенты -замечательные люди. Ужас в том, что поставки идут и из нашей страны.



    Какие ваши доказательства?

  • Илонна

    Илонна
    27 минут назад

    Чхишвабрашван
    Илонна

    Если вы не "традиционный гастрономический Китаец", а мелкий торговец тем, что плохо лежит на наших просторах, то, конечно, ничего в этом особенного не заметите.



    Мир по вашему делится на три категории - последние две из этого сообщения и мужики-подлецы)) Незавидная картина складывается о движении зоозащиты


    Нет, просто мой муж идеален. И в том числе по отношению к нам с сыном и к окружающим, и к беззащитным, и слабым

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    25 минут назад

    Илонна

    Чхишвабрашван

    Илонна

    Если вы не "традиционный гастрономический Китаец", а мелкий торговец тем, что плохо лежит на наших просторах, то, конечно, ничего в этом особенного не заметите.


    Мир по вашему делится на три категории - последние две из этого сообщения и мужики-подлецы)) Незавидная картина складывается о движении зоозащиты


    Нет, просто мой муж идеален.

    И в том числе по отношению к нам с сыном и к окружающим



    И вы с одним мерилом решили выйти в мир, где кстати китайцы почему-то жрут собак на фестивалях

  • Maikl

    Maikl
    17 минут назад

    Илонна
    Maikl
    Илонна
    Maikl
    Илонна
    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..


    При чем тут зоозащита,если в собственной голове бардак


    Вы новость читали??)) Вы сейчас , что обсуждаете?) Бардак в вашей голове?? Вы так обижены на жизнь, что не знаете за что зацепиться??))

    Обсуждение, идет поттеме статьи.. если вы не поняли.. при этом и "зоозащитники"..


    По статье- молодцы те, кто пытается остановить этот ужас. Студенты -замечательные люди. Ужас в том, что поставки идут и из нашей страны.


    В чем ужас?? Объясните??

    Вы в деревне давно были?? В нашей, российской.. так вот там.. по осени массово забивают свиней.. коров.. куриц, кроликов, потому что в зиму, тяжело их прокормить.. это тоже ужас? Есть лошадей специально выращивают на мясо, в якутии особенно.. в японии массово забивают китов.. у них такая традиция.. в чем ужас , поясните??

  • Илонна

    Илонна
    5 минут назад

    Maikl
    Илонна
    Maikl
    Илонна
    Maikl
    Илонна
    MaiklНе понимаю этих "зоозащитников" а котлетки, колбаски они не кушают?? Что они ни едут на мега фермы, там коров, свиней, куриц, кроликов и тд, тысячами в день убивают, и ничего.. здесь такой же процесс.. такая традиция.. так они привыкли.. зачем вообще об этом писать


    А вы не брезгливый? Вы можете и с улицы подбирать и есть? Ничего такого особенного в этом не находите? Да...


    Я где то сказал, чточто я ем мясо собак, уличных собак?? Речь шла о традициях в КНР.. если они хотят они будут есть.. и "зоозащитники" которые ради пиара лезу везде..

    И вы видимо не вкурсе сколько заболеваний, а фермах, сколько вирусов, и скол.ко антибиотиклв в мясе, которое продается в магазинах, те собачки "больные" вам покажуться стерильными..


    При чем тут зоозащита,если в собственной голове бардак


    Вы новость читали??)) Вы сейчас , что обсуждаете?) Бардак в вашей голове?? Вы так обижены на жизнь, что не знаете за что зацепиться??))

    Обсуждение, идет поттеме статьи.. если вы не поняли.. при этом и "зоозащитники"..


    По статье- молодцы те, кто пытается остановить этот ужас. Студенты -замечательные люди. Ужас в том, что поставки идут и из нашей страны.


    В чем ужас?? Объясните??

    Вы в деревне давно были?? В нашей, российской.. так вот там.. по осени массово забивают свиней.. коров.. куриц, кроликов, потому что в зиму, тяжело их прокормить.. это тоже ужас? Есть лошадей специально выращивают на мясо, в якутии особенно.. в японии массово забивают китов.. у них такая традиция.. в чем ужас , поясните??


    Но в деревне же массово не забивают собак на еду.

  • Илонна

    Илонна
    1 минута назад

    Разница в том, что наши принимают традиции иностранцев, а свои не чтят: собака в России всегда считалась охранником дома, компаньоном. Правда, традиционно "зеки " только и ели.

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