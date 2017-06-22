В Китае амурчане помогли спасти 200 собак от убийства на фестивале собачьего мяса (видео)

В Харбине студенты из Амурской области откликнулись на призыв и отправились на помощь собакам, которых везли на так называемый фестиваль собачьего мяса. В китайской провинции Гуанси он проходит ежегодно, с 21 по 30 июня.

В дни фестиваля, по некоторым данным, забивают более 10 000 собак, а мясо употребляют в пищу. Так китайцы отмечают праздник летнего солнцестояния. Несмотря на протесты зоозащитников и волонтеров по всему миру, собак продолжают поставлять в город в период фестиваля.

Очередной грузовик с 200 собаками остановили накануне по пути в Гуанчжоу. В этот же вечер измученных животных доставили на самолете в Харбин, перевозкой занимались волонтеры. На призыв о помощи откликнулись и студенты харбинских вузов, среди них жители Амурской области. Студенты сняли на видео, как собак обследуют в ветклинике.

«В Харбине открыли счет для сбора благотворительной помощи. Сбор уже ведется, люди покупают пеленочки, корма, переноски. Завтра вторая партия собак приедет, нужно будет им помогать. А сегодня пойдем ухаживать за теми, которые уже прибыли. Нужно выгулять их, клетки почистить», – рассказала жительница Тынды, студентка Хэйлунцзянского университета Анна Еремеева.

Волонтеры, среди которых студенты из России, Ирландии и других стран, сообщили, что животные были напуганы и истощены. 70 % животных из 58 собак, привезенных в одну из лечебниц, оказались заражены различными инфекциями. Из всех собак полностью здорова только одна, сейчас волонтеры ищут для нее временное пристанище. Потом надеются переправить спасенную собаку в США.

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Нино Кохреидзе