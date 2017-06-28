Такие ростки фашизма нужно вырывать – на «антигейский» бар заявили в прокуратуру

Благовещенцы через сайт амурской прокуратуры направили в надзорный орган письменное обращение о необходимости проверить действия благовещенского бара, в котором вывесили объявление об отказе обслуживания членов ЛГБТ. Фотографию объявления разместил в социальных сетях один из пользователей.

«Я считаю, что это мой гражданский долг, и я считаю, что должна его исполнять. Запрет, на мой взгляд, является прямым нарушением закона, причем как Конституции страны, так и Уголовного кодекса. Запрет, который сеет рознь в нашем и без того разрозненном обществе, сеет ненависть и сегрегацию. Я считаю, что никто не вправе лезть в постель к другим людям.

Я считаю, что такие ростки фашизма необходимо выпалывать сразу. Потому что сегодня они запрещают заходить в свое заведение геям, а завтра они запретят евреям и кому-нибудь еще, то есть разным социальным группам. А от этого уже не далеко до расстрелов и концлагерей», – объяснила свою позицию один из заявителей Елена Алексеева.

Свою позицию ранее озвучил представитель заведения. Он объяснил, что бар действительно не приветствует сообщество ЛГБТ, причем его не смущает шумиха, которую подняли СМИ вокруг этой ситуации. При этом пояснил, что, если член ЛГБТ-сообщества не будет открыто демонстрировать свои убеждения, претензий у сотрудников бара не возникнет.

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Нино Кохреидзе