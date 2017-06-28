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Такие ростки фашизма нужно вырывать – на «антигейский» бар заявили в прокуратуру

Такие ростки фашизма нужно вырывать – на «антигейский» бар заявили в прокуратуру

Благовещенцы через сайт амурской прокуратуры направили в надзорный орган письменное обращение о необходимости проверить действия благовещенского бара, в котором вывесили объявление об отказе обслуживания членов ЛГБТ. Фотографию объявления разместил в социальных сетях один из пользователей.

«Я считаю, что это мой гражданский долг, и я считаю, что должна его исполнять. Запрет, на мой взгляд, является прямым нарушением закона, причем как Конституции страны, так и Уголовного кодекса. Запрет, который сеет рознь в нашем и без того разрозненном обществе, сеет ненависть и сегрегацию. Я считаю, что никто не вправе лезть в постель к другим людям.

Я считаю, что такие ростки фашизма необходимо выпалывать сразу. Потому что сегодня они запрещают заходить в свое заведение геям, а завтра они запретят евреям и кому-нибудь еще, то есть разным социальным группам. А от этого уже не далеко до расстрелов и концлагерей», – объяснила свою позицию один из заявителей Елена Алексеева.

Свою позицию ранее озвучил представитель заведения. Он объяснил, что бар действительно не приветствует сообщество ЛГБТ, причем его не смущает шумиха, которую подняли СМИ вокруг этой ситуации. При этом пояснил, что, если член ЛГБТ-сообщества не будет открыто демонстрировать свои убеждения, претензий у сотрудников бара не возникнет.

Просмотров всего: 1058

#жизнь #отдых

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    В санэпидемстанцию надо было, там бы точно нарушения нашли.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    алексеева ЛГБТ?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Елена Алексеевна из партии геев? или из секс меньшинств?

    Вот только не надо евреев с педарасней сравнивать, и фашизм сюда приплетать, сравнения путаете госпожа

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    М. Маразм

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Цитата:



    Это реклама на скандале, не более. Чистой воды провокация, но найдутся те, кто начнёт заявлять, мол, дискриминация, все дела, начнут нарочито переть туда, демонстрируя свою ориентацию. Хотя мне на этих "товарищей" немного сильно пофигу, если они этим сами там где-то друг с дружкой занимаются, ходить и демонстративно показывать - это уже психиатрия. Я, например, так же негативно отношусь и к целующимся в засос на улице разнополым парам



    Вы чо такие предсказуемые, а? ЗАЧЕМ афишировать свои пристрастия?.. КОМУ нужно о них знать и для чего??

    нашли чем гордиться, тьфу! Срамота!

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    Труша в бар не пустили))

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Популизм на педерастах, а на большее и хорошее умишка то не хватает.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    А кто такая Ленка Алексеева?

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Я про Алексееву. А если хотят педики в бар, то пусть свою голубую устрицу открывают, мне с ними в одном заведении отдыхать жизненные устои не позволяют.

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад



    причем его не смущает шумиха, которую подняли СМИ вокруг этой ситуации



    черный пиар - тоже пиар

  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Популизм на педерастах, а на большее и хорошее умишка то у Алексеевой не хватает. А если хотят педерасты в бар, то пусть свою голубую устрицу открывают, мне с ними в одном заведении отдыхать жизненные устои не позволяют.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    EvgenZ

    Я про Алексееву. А если хотят педики в бар, то пусть свою голубую устрицу открывают, мне с ними в одном заведении отдыхать жизненные устои не позволяют.



    Хм... А музыку П.И. Чайковского слушать?

    А Ф. Меркьюри?

    Я уж молчу про служителей религии и властных чиновников.

    Если они не выпячивают свои предпочтения, это вполне нормальные люди.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    2 часа назад

    EvgenZПопулизм на педерастах, а на большее и хорошее умишка то у Алексеевой не хватает. А если хотят педерасты в бар, то пусть свою голубую устрицу открывают, мне с ними в одном заведении отдыхать жизненные устои не позволяют.



    Вот сразу видно человека, живущего по понятиям. Ждем рассказов о количестве ходок и пояснений за свое положение

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Блин, вся эта херня затеяна только для того, чтобы об этом побольше поговорить.

    Ну, окно Овертона в развитии.

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    2 часа назад

    Кто с кем спит и как - это личное дело каждого. Не буду философствовать на тему того, что гомосексуализм - это болезнь и прочее прочее прочее.

    Скажу коротко - кому лежать под шпонкой и есть дырявой ложкой - пусть решают в другом обществе и в других местах, где все по блатным понятиям и воровским законам ( за это они там и сидят).

    А на воле все равны. Раз уж открыл заведение общепита- так уж будь добр принимай всех.

    Не от большого ума хозяева так написали. Скорее всего они и про Чайковского с Меркьюри не слышали, и про Роналдо с Александром македонским. Последний кстати половину земного шара отымел.

    А хозяева бара- ущербные, что с них взять

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Да сколько можно эту гомосятину обсуждать , да черт с ними , у Амуринфо такое ощущение это любимая тема

  • Ольга110

    Ольга110
    2 часа назад

    Воооот, поперло слезливое .. Несчастные педики и т. Д. А ведь это и есть пропоганда , запрещённая и извращённая, соответствующая предмету, амуринфо в своём репертуаре

  • Ольга110

    Ольга110
    1 час назад

    Повторяют за Москвой всякую дрянь, раньше коммунякам зад вылизывались, теперь просто и откровенно сатанистам

  • tuggqnluk

    tuggqnluk
    1 час назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    ну началось. там где психиатрия нужна начинают фашизм приплетать. вы посмотрите что в Европе творится. а начинали с этого же, якобы чьи то права нарушили. теперь нормальным живется труднее, чем всяким меньшинствам. и смотрите, как красиво все заворачивают сейчас. на пустом месте разогревают скандал, появляются защитники, тема раскручивается и оп ля ля, через лет пять Россию не узнаете. я уже писал на эту тему вчера, пора уже защищать нормальных граждан от этого, якобы, антифашизма. лучший способ если сми в добровольном порядке станут игнорировать любые публикации ан эту тематику. тогда товарищам лгбт негде будет пиариться и волна интереса сама собой постепенно уйдет. сохраните наших детей здоровыми физически и нравственно. лучше бы традиционные семейные ценности пиарили.

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    1 час назад

    Scoville

    Труша в бар не пустили))



  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    NinjaWithKatana

    Scoville

    Труша в бар не пустили))





    Смейся смейся. Тебя так то тоже не пустят.

  • Asom

    Asom
    1 час назад



    Такие ростки фашизма нужно вырывать



    Не знаю, что там с фашистами, но статья за мужеложство была прописана в УК СССР.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Вицли

    NinjaWithKatana

    Scoville

    Труша в бар не пустили))





    Смейся смейся. Тебя так то тоже не пустят.



    Поэтому-то он и свалил подальше. И теперь показывает из-за океана язык

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Гейское лобби через амуринфу душит скрепы

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    31 минута назад

    "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". Что не так? Гомосятина обиделась и написала кляузу в прокуратуру.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    20 минут назад

    Tуман

    А кто такая Ленка Алексеева?



    675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8, каб. 506.

    Ведущий специалист по связям с общественностью

    министерства социальной защиты населения Амурской области

    Елена Станиславовна Алексеева

    http://szn.amurobl.ru/press-tsentr/40-press-tsentr/3144-kontakty

    Может она?

  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Asom

    статья за мужеложство была прописана в УК СССР.



    Пора её в зад возвращать... В зад!

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