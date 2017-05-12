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Пенсионный фонд приостановил прием электронных заявлений о переходе в НПФ

Пенсионный фонд приостановил прием электронных заявлений о переходе в НПФ
Фото: pfrf.ru

С 28 июня по поручению Счетной палаты РФ Пенсионный фонд приостановил прием электронных заявлений о переводе накоплений в НПФ. На такой шаг было решено пойти после многочисленных жалоб россиян на то, что их пенсионные накопления были переведены в НПФ против их воли.

Как сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области, такие заявления за граждан подают сами негосударственные пенсионные фонды. В результате люди жалуются, что не подписывали никаких заявлений о переводе средств, а это все равно происходит. Либо же гражданам не разъясняют потери от досрочного перевода накоплений в НПФ. Многие люди по итогам кампаний прошлых лет уже получили письма с минусовыми суммами. «В ходе проверки выявлен случай потери гражданином инвестиционного дохода в размере свыше 500 тысяч рублей», – отмечают эксперты Счетной палаты.

Связано это с тем, что законодательно утвержден 5-летний срок, по истечении которого средства пенсионных накоплений будут передаваться новому страховщику с учетом дохода от их инвестирования. Если же решение поменять страховщика принимается ранее указанного срока, часть инвестдохода будет потеряна. По итогам переходной кампании 2016 года 99,2% одобренных заявлений принесли потери своим владельцам. В 2017 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2012 году, и данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом.

«До приостановки механизм был такой: агенты предлагали гражданину подписать согласие на подачу заявления от его имени в НПФ в электронном виде. Затем заявление направлялось в удостоверяющий центр, их в стране два: в Бурятии и в Татарстане. Поэтому, когда сейчас люди обращаются с жалобами, например, что они агентам ничего не подписывали, мы направляем запрос именно туда, чтобы пришла копия заявления с подписью. Далее человеку рекомендуется обращаться в правоохранительные органы и делать почерковедческую экспертизу, чтобы доказать неправомерность перевода», – отмечают в ОПФР по Амурской области.

С 28 июня гражданин, даже подписав договор с НПФ, должен будет сам обратиться в государственный Пенсионный фонд или в МФЦ, чтобы подтвердить заявлением решение о переводе накопительной части. Также можно направить заявление по почте, однако оно должно быть заверено нотариусом или иным законным способом.

Проверить, где находятся накопления, амурчане могут в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР при условии наличия регистрации на Едином портале госуслуг. Можно обратиться в ближайший Пенсионный фонд или позвонить на «горячую линию» ОПФР по Амурской области, телефон 8 (4162) 202-390.

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#Пенсионный фонд #финансы

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Комментарии
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  • tuggqnluk

    tuggqnluk
    1 час назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tyn.ee/parazitu

  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    Не прошло и 10 лет, опомнились, клоуны, у них в руках мыши еб..ся, а мы им пенсии, так сказать свое будущее доверяем.

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    22 минуты назад

    то есть скандала с НПФ Социум 2010 года было недостаточно

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