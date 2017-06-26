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Сбитый автобусом британец встал и невозмутимо отправился в бар (видео)

Сбитый автобусом британец встал и невозмутимо отправился в бар (видео)
Фото: youtube.com

В британском городе Рединг (графство Беркшир) мужчину сбил автобус, но пострадавший тут же встал и как ни в чём не бывало направился в паб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 24 июня. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что идущего по улице мужчину сбивает не вписавшийся в крутой поворот автобус. Мощный удар отбросил пешехода на несколько метров. Несмотря на это, мужчина тут же поднялся на ноги и невозмутимо зашел в паб «Пурпурная черепаха», куда и направлялся до дорожного происшествия.

Как стало известно, 53-летний Саймон Смит отделался царапинами и ссадинами. По словам мужчины, ему повезло, что он остался в живых. Видео с ДТП попало на видеохостинг YouTube. О причине инцидента не сообщается.

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#ДТП #происшествия

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