В Приамурье скоро начнется грибной сезон

Фото: innoginsk.ru

Грибной сезон может стартовать уже на следующей неделе. По словам специалистов, этому способствовали обильные дожди, которые накрыли Приамурье в последние несколько дней. Первыми пойдут сыроежки и маслята. Также к середине следующей недели можно собирать луговые шампиньоны.

«Благоприятный фон, вообще, в пределах от 21 до 25 градусов тепла, а плодоносят они наоборот, когда температура пониже – где-то градусов 19-20, для некоторых видов грибов даже 17 градусов. А некоторые, например шампиньоны, любят высокие температуры. Они уже могут быть в районе деревень, где выпасы», – рассказал информационной службе «Дорожного радио» доктор сельхознаук Виктор Епифанцев.

В прошлом году грибы появились чуть раньше не только из-за дождей. В начале лета наблюдались достаточно низкие температуры.

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#жизнь #сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе