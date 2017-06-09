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В Благовещенске на берегу Зеи умер мужчина

В Благовещенске на берегу Зеи умер мужчина
Фото: tvc.ru

В четверг днем, 29 июня, на берегу реки Зеи в Благовещенске скончался мужчина. Происшествие случилось в районе улицы Амурской, 1.

По информации очевидцев, амурчанин начал тонуть в реке, его вытащили на берег, где он скончался. В то же время в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что мужчина находился у воды, ему стало плохо, он упал и через некоторое время умер. Прибывшая на место скорая не смогла ему помочь.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 минут назад

    Каждый родившийся обречён на смерть. Застигнуть она может кого угодно, где угодно и когда угодно. Люди смертны и делать из каждой смерти новость - свидетельство скудости информационных поводов. Аминь.

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