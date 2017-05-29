Прокуратура обязала мэрию Благовещенска убрать мусор после сноса аварийных домов

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Благовещенская прокуратура выявила недостатки в деятельности администрации областного центра при переселении граждан из аварийного жилого фонда. Недостатки заключаются в том, что после сноса аварийных домов остаются горы мусора. Их убирать никто не спешит.

Из аварийного жилья благовещенцев расселяют по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на территории города Благовещенска в 2013-2020 годах». В 2016 году в новые квадраты переехали жильцы двух домов по адресам: улица 50-летия Октября, 100, и Пионерская, 139/3.

После того как последние жильцы покидают аварийное жилье, оно подлежит сносу. Строения разрушили, а вот территорию не убрали. Это выявили сотрудники прокуратуры во время проверки. На местах они обнаружили строительный мусор: элементы фундамента, фасада здания, ставни окон, кирпичи, бетонные блоки, элементы крыши (шифер) и так далее.

Свои обязательства по программе улучшения городской среды администрация не выполнила, к такому выводу пришли в прокуратуре. По факту выявленных нарушений прокуратура города в адрес мэра Благовещенска еще в середине мая внесла представление.

В настоящее время администрацией города заключен договор с организацией, которая очистит территории от строительного мусора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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#городская власть #жизнь #строительство

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Нино Кохреидзе